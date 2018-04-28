Обзор московских событий в СМИ за 28 апреля

«Коммерсантъ». А. Малобродскому не пора домой Руководитель «Гоголь-центра» по требованию надзора останется в СИЗО . ссылка

«Коммерсантъ». «Мумий Тролль» вскрылся в деталях «Вечерний чай» дебютировал в Москве . ссылка

«Коммерсантъ». На дорогах станет больше желтого В ПДД ввели вафельную разметку. ссылка

«Известия» . После праздника Самые интересные фильмы Московского международного кинофестиваля. ссылка

«Известия». Дали прикурить Стоит ли разрешить россиянам дымить в аэропортах. ссылка

Российская газета ». Время соприкосновения Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» показал рост интереса Москвы и Токио друг к другу. ссылка

«Российская газета». Опасная связь Задержанные террористы общались через Telegram. ссылка

«Российская газета». Смертельная красота СК возбудил два уголовных дела за неделю из-за гибели пациенток косметических клиник. ссылка

«Российская газета». Линия готова к стройке Первый участок дороги Москва-Казань одобрен экспертизой. ссылка

«Российская газета». Картина в роли В Московском музее современного искусства представили «Генеральную репетицию». ссылка

«Российская газета». Живая радуга На улицах города к 9 Мая распустятся 12,5 млн тюльпанов. ссылка

«Российская газета». Как в Париже и Вене Зарубежные специалисты советуют Москве строить наземное метро с запасом. ссылка

«Российская газета». Дом-корабль оживает В знаменитом памятнике конструктивизма скоро начнут продавать квартиры. ссылка

«Российская газета». И никаких пробок Власти Москвы рассказали о работе общественного транспорта на праздники. ссылка

Московский комсомолец ». Мать погибшего юного химика рассказала о его связи с ФСБ «Виталика вычислили потому, что он часто заходил на тематические сайты». ссылка

«Московский комсомолец». Басманный суд отказался перевести А. Малобродского под домашний арест: драматичное заседание Экс-директор «Гоголь-центра» останется в СИЗО. ссылка

Комсомольская правда ». Места для шашлыков в Москве в 2018 г. : Где можно пожарить мясо на углях в майские праздники Открылись более 250 мест для шашлыков в Москве в 2018 г. ссылка

«Комсомольская правда». В гости на биостанцию, где лоси: Где в Москве с детьми посмотреть на диких животных Наш корреспондент Ульяна Скойбеда тестирует возможности для отдыха в столице с детьми. ссылка

Московская правда ». Фестиваль «Российский пряник» и соревнования пекарей пройдут на ВДНХ В Москве с 15 по 17 мая на ВДНХ состоится Второй Евразийский форум по хлебопечению «Хлеб — это мир». ссылка

«Московская перспектива». Медицинский кластер мирового уровня создается в Москве В столице реализуется беспрецедентный для нашей страны проект — создание Международного медкластера в инновационном центре «Сколково» . ссылка

«Вечерняя Москва». Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра готовы к круглосуточным дежурствам В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 все пилоты санитарных вертолетов ВК117С-2 прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах, было установлено светотехническое оборудование. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака погибшим на войне работникам ВСХВ Установить знак планируется до 31 декабря 2020 г. ссылка

«Вечерняя Москва». Заключен первый договор на ипотеку для участников реновации 27 апреля на очередном заседании Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации первый заместитель гендиректора Московского фонда реновации Петр Тихомиров сообщил, что заключен первый договор на ипотеку с участником программы, желающим улучшить жилищные условия при переезде. ссылка