Обзор московских событий в СМИ за 23 апреля

«Коммерсантъ». Кафе перемещаются в магазины Владелец «Шоколадницы» займется ритейлом. ссылка

«Известия» . Сканер поможет выявить рак В российском онкологическом центре им. Н. Блохина хотят установить ультразвуковой аппарат нового поколения. ссылка

«Известия». Зарплаты оторвались от инфляции Зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 г. вырастут на 13-15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. ссылка

«Российская газета». Не стоило так рисковать Банк России лишил лицензий еще два московских банка. ссылка

«Российская газета». Очень плохая погода Шторм в Москве и области унес жизни двоих человек. ссылка

«Российская газета». Конка стала «Витязем» В Москве прошел Парад трамваев. ссылка

«Российская газета». Тоннель в лето Власти Москвы назвали срок запуска «розовой» ветки. ссылка

Московский комсомолец ». Российская столица сможет завоевать звание самого умного города Через несколько лет Москва превратится в цифровой мегаполис. ссылка

«Московский комсомолец». Ураганная «Библионочь» в Москве: любите книгу — источник правды Как пройти в библиотеку? ссылка

«Московский комсомолец». Победить зло: в столице открылась конференция по ВИЧ/СПИДу Речь идет о борьбе с болезнью в Восточной Европе и Центральной Азии. ссылка

РБК Daily ». Шереметьево получило улетное предложение Минтранс подготовил проект концессии с крупнейшим российским аэропортом. ссылка

«РБК Daily». «Динамо» сыграло откат МВД начало проверку финансовой деятельности популярного футбольного клуба. ссылка

Независимая газета ». Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов Google В ведомстве признали, что такие меры связаны с блокировкой мессенджера Telegram. ссылка

Комсомольская правда ». «Библионочь — 2018»: через тернии — к книгам Корреспондент «КП» стала очевидцем редкого совпадения: ураган и культурно-просветительская библиотечная акция в 2018 г. прошли в Москве одновременно. ссылка

Московская правда ». Два человека погибли во время урагана в Московском регионе 13-летняя девочка погибла, еще 17 человек пострадали во время стихии, обрушившейся на столичный регион. ссылка

«Вечерняя Москва». Городские службы устраняют последствия природного катаклизм Мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших. ссылка

«Вечерняя Москва». Гостям чемпионата горячей воды хватит Опубликован график отключения горячего водоснабжения в Москве. ссылка

«Вечерняя Москва». Спасатели рассказали о проделанной работе по оповещению жителей Москвы о непогоде 21 апреля По данным Росгидромет, порывы ветра местами достигали 25 м/с. ссылка

«Вечерняя Москва». Поваленные ветром деревья распилены и убраны На утилизацию вывезли 1,2 тыс. деревьев. ссылка

«Вечерняя Москва». Российские интернет-пользователи запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram Основатель мессенджера Павел Дуров не согласен с решением столичного суда и блокировкой. ссылка

«RT». В Москве завершили работы по уборке поваленных после урагана деревьев В Москве закончились работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев. ссылка