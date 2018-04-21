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В Алжире введен в эксплуатацию построенный Китаем участок нового скоростного шоссе
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В Алжире введен в эксплуатацию построенный Китаем участок нового скоростного шоссе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Алжир, 20 апреля /Синьхуа/ — 19 апреля было открыто движение автотранспорта на участке скоростного шоссе «Юг — Север», которое строят в Алжире компании из Китая.
Построенный China State Construction Engineering Corporation 22-километровый участок в северной провинции Медеа оборудован 6 полосами двустороннего движения и по алжирской классификации является автомобильной дорогой самой высокой категории.
Алжир, 20 апреля /Синьхуа/ — 19 апреля было открыто движение автотранспорта на участке скоростного шоссе «Юг — Север», которое строят в Алжире компании из Китая.
Построенный China State Construction Engineering Corporation 22-километровый участок в северной провинции Медеа оборудован 6 полосами двустороннего движения и по алжирской классификации является автомобильной дорогой самой высокой категории.
ИА Синьхуа: последние новости
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