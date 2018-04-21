СМИ: премьер Сингапура в ближайшие дни проведет перестановки во всех министерствах

СИНГАПУР , 21 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун объявил о намерении провести в ближайшие дни масштабные кадровые перестановки во всех 16 министерствах страны. Об этом он заявил сингапурским журналистам по завершению визита в Лондон, сообщила в субботу газета The Straits Times.

Правда, по его словам, «не во всех министерствах появятся новые руководители. Некоторые ключевые управленцы сохранят свои посты, где смогут продолжить начатую ранее работу». Как ожидается, кадровые решения будут оглашены перед началом новой парламентской сессии, запланированной на 7 мая. Премьер также отметил, что по итогам перестановок на политической арене появятся представители «четвертого поколения» руководителей, из числа которых будет выбран его преемник.

Ранее местные СМИ отмечали, что главными претендентами на пост главы правительства являются министр финансов Хэн Сви Кит, министр образования Он Е Кун, а также министр в канцелярии премьера Чань Чунь Син. При этом, по информации The Straits Times, в отставку по достижению предельного возраста будут отправлены министр торговли и промышленности Лим Н Киан, министр коммуникаций и информации, по вопросам мусульман Яакоб Ибрагим, министр людских ресурсов Лим Сви Сай.

Преемственность власти

Подобный принцип передачи власти заложил основатель современного Сингапура, его первый премьер-министр Ли Куан Ю, занимавший этот пост более 30 лет. И перед тем, как тот оставил кабинет министров, был определен следующий глава правительства — Го Чок Тонг. Он в свою очередь досрочно ушел в отставку в 2004 году, освободив эту должность для нынешнего премьера Ли Сянь Луна — старшего сына Ли Куан Ю.

Между тем формально главой правительства в Сингапуре становится представитель партии, набравшей наибольшее число голосов на всеобщих выборах. По итогам прошлых выборов в 2015 году убедительную победу одержала правящая Партия народного действия, находящаяся у власти с момента обретения независимости Сингапура в 1965 году.