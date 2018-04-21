Робота «Федора» научили садиться на шпагат в виртуальной реальности

Студенты из Томска и Благовещенска научили робота «Федора» подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и садиться на шпагат в виртуальной реальности, сообщили «КВ» в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Фонд перспективных исследований объявляет о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора», — сказано в сообщении ФПИ.

В нем отмечается, что конкурс стартовал 1 мая 2017 года. Заявки на участие в первенстве подали 39 вузов, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: «тонкая моторика манипуляторов и захватов», «тонкая моторика манипуляторов», «действия на складе» и «полоса препятствий». По результатам виртуального этапа определилось по одному лидеру в двух номинациях, остальные участники выбыли из первенства. Победители виртуального этапа в соответствующих номинациях признаны победителями конкурса.

В номинации «полоса препятствий» победу одержала команда Национального исследовательского Томского государственного университета. Команда Благовещенского государственного педагогического университета заняла первое место в номинации «тонкая моторика манипуляторов», уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что полоса препятствий заключалась в том, что робот должен был подняться по лестнице, преодолеть завал, приползти под ним и сесть на шпагат.

«Со всеми этими задачами робот справился в виртуальном пространстве в соответствии с решениями, разработанными участниками конкурса», — сказал собеседник агентства.

По словам руководителя проекта Сергея Хурса, несмотря высокую сложность разработки программного кода автономного управления антропоморфным роботом, состязание подтвердило выполнимость этих задач студенческими и научными коллективами вузов, отметили в пресс-службе.