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Компании и эксперты обсуждают развитие «умного» транспорта на базе 5G — НП «ГЛОНАСС»
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Компании и эксперты обсуждают развитие «умного» транспорта на базе 5G — НП «ГЛОНАСС» 

Прайм 42 минуты назад
МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Компании и эксперты совместно с профильными ведомствами обсуждают развитие «умного» транспорта в России на базе технологии 5G, сообщили РИА Новости в НП «ГЛОНАСС».
На этой неделе прошел круглый стол, организованный НП «ГЛОНАСС», в нем участвовали представители Минкомсвязи РФ, ассоциаций GSMA и GSA, а также специалисты и эксперты ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ООО «Теле2», ПАО «Ростелеком», ГК «Фрештел», Nokia, Ericsson и Qualcomm.
"Одной из главных тем обсуждения стала целесообразность применения сетей 5G в «умном» транспорте. Развитие сети 5G будет способствовать массовому применению технологий связи V2X, которые обеспечат коммуникацию автомобилей с инфраструктурой, пешеходами и другими транспортными средствами, что актуально для крупных городов России", — отметил руководитель пресс-службы НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.
Сервисы на основе технологий V2X позволяют предупреждать водителя о резких торможениях, перестроениях и других потенциально опасных маневрах, уведомлять о местах проведения ремонтных работ, а также предоставлять дорожную и другую информацию.
Федосеев добавил, что применение технологий V2X уже возможно при использовании сетей 4G. Однако, при передаче информации в одной и той же полосе частот, эффективность использования радиочастотного спектра в сети 5G существенно выше.
5G имеет более широкий диапазон и скорость передачи данных, что позволит автомобилям коммуницировать друг с другом и дорожной инфраструктурой на больших скоростях движения с обеспечением необходимых требований по надежности.
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