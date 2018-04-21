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Парламент Кыргызстана избрал Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром
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Парламент Кыргызстана избрал Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Бишкек, 20 апреля /Синьхуа/ — Парламент Кыргызстана сегодня провел внеочередное заседание, на котором Мухаммедкалый Абылгазиев был избран новым премьер-министром страны.
Парламент Кыргызстана состоит из 120 членов, 115 из них, присутствовавших на заседании, единодушно проголосовали за избрание Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром.
На сегодняшнем заседании также была принята правительственная программа, выдвинутая Мухаммедкалыем Абылгазиевым, и список новых членов правительства.
После того, как нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поставит свою подпись под этим, Мухаммедкалый Абылгазиев официально вступит в должность премьер-министра.
50-летний Мухаммедкалый Абылгазиев в свое время занимал пост заместителя премьер-министра Кыргызстана.
ИА Синьхуа: последние новости
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