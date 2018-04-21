Парламент Кыргызстана избрал Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром

Бишкек , 20 апреля / Синьхуа / — Парламент Кыргызстана сегодня провел внеочередное заседание, на котором Мухаммедкалый Абылгазиев был избран новым премьер-министром страны.

Парламент Кыргызстана состоит из 120 членов, 115 из них, присутствовавших на заседании, единодушно проголосовали за избрание Мухаммедкалыя Абылгазиева новым премьер-министром.

На сегодняшнем заседании также была принята правительственная программа, выдвинутая Мухаммедкалыем Абылгазиевым, и список новых членов правительства.

После того, как нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поставит свою подпись под этим, Мухаммедкалый Абылгазиев официально вступит в должность премьер-министра.

50-летний Мухаммедкалый Абылгазиев в свое время занимал пост заместителя премьер-министра Кыргызстана.