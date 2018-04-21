ЕС расследует неуплату налогов на «Шелковом пути» 

Фото: «Container Management»
Москва, 21 апреля — «Вести. Экономика». По данным американского агентства Reuters, власти Европейского союза и Италии ведут расследование на предмет уклонения от уплаты налогов в крупнейшем греческом порту Пирей, контролируемым китайской госкомпанией COSCO.
Агентство приводит комментарии некоего Фабио Ботто, представителя «особого следовательского отдела» итальянского подразделения Европейского управления по борьбе с мошенничеством. По его утверждению, в настоящее время ведется следствие на предмет контрабанды товаров через порт Пирей без уплаты налога на добавленную стоимость, что «обходится Италии в десятки миллионов евро».
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Налог на добавленную стоимость не выплачивается, это наносит огромный ущерб национальным властям и местным жителям. Мы расследуем новые маршруты, появляющиеся вместе с проектом „Один пояс Один путь“. На текущий момент основным маршрутом остается Пирей». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Ботто также заявил о том, что у следователей есть доказательства того, что «государственные компании Китая, которыми управляют криминальные группировки, уклоняются от уплаты налогов по большим поставкам товаров через Пирей.
Данные группировки, по словам представителя „особого следовательского отдела“ занимаются контрабандой одежды и обуви, существенно занижая их стоимость при декларации в таможне ЕС для того, чтобы избежать уплаты импортных пошлин, а также якобы „лгут“ по поводу конкретных компаний, которые поставляют им товары.
При этом итальянский источник Reuters заявил, что у него нет доказательств причастности к происходящему со стороны властей порта Пирей. Китайская госкомпания COSCO приобрела контрольный пакет акций порта Пирей в 2016 г.
В последнее время СМИ стали все чаще сообщать о неких претензиях властей Европейского союза к проекту „Один пояс Один путь“.
Как отмечал портал „Вести. Экономика“, несколькими днями ранее о негативном отношении к проекту Китая со стороны ЕС сообщило немецкое издание Handelsblatt.
В частности, было заявлено о составлении доклада „27 из 28 послами стран ЕС в Китае“, в котором якобы утверждается, что проект якобы представляет „угрозу международным нормам прозрачности“, а также воплощает собой реализацию „стратегии Пекина по расколу ЕС“.
Данная критика в отношение проекта пока звучит только в СМИ. Сведения о проведении расследование в ЕС в отношении проектов „Один пояс Один путь“ и составлении докладов „послами ЕС в Китае“ не подтверждаются официальными заявлениями или публикациями.