ЕС расследует неуплату налогов на «Шелковом пути»

Фото: «Container Management»

Москва , 21 апреля — «Вести. Экономика». По данным американского агентства Reuters, власти Европейского союза Италии ведут расследование на предмет уклонения от уплаты налогов в крупнейшем греческом порту Пирей, контролируемым китайской госкомпанией COSCO.

Агентство приводит комментарии некоего Фабио Ботто, представителя «особого следовательского отдела» итальянского подразделения Европейского управления по борьбе с мошенничеством. По его утверждению, в настоящее время ведется следствие на предмет контрабанды товаров через порт Пирей без уплаты налога на добавленную стоимость, что «обходится Италии в десятки миллионов евро».

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Налог на добавленную стоимость не выплачивается, это наносит огромный ущерб национальным властям и местным жителям. Мы расследуем новые маршруты, появляющиеся вместе с проектом „Один пояс Один путь“. На текущий момент основным маршрутом остается Пирей». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Ботто также заявил о том, что у следователей есть доказательства того, что «государственные компании Китая , которыми управляют криминальные группировки, уклоняются от уплаты налогов по большим поставкам товаров через Пирей.

Данные группировки, по словам представителя „особого следовательского отдела“ занимаются контрабандой одежды и обуви, существенно занижая их стоимость при декларации в таможне ЕС для того, чтобы избежать уплаты импортных пошлин, а также якобы „лгут“ по поводу конкретных компаний, которые поставляют им товары.

При этом итальянский источник Reuters заявил, что у него нет доказательств причастности к происходящему со стороны властей порта Пирей. Китайская госкомпания COSCO приобрела контрольный пакет акций порта Пирей в 2016 г.

В последнее время СМИ стали все чаще сообщать о неких претензиях властей Европейского союза к проекту „Один пояс Один путь“.

Как отмечал портал „Вести. Экономика“, несколькими днями ранее о негативном отношении к проекту Китая со стороны ЕС сообщило немецкое издание Handelsblatt.

В частности, было заявлено о составлении доклада „27 из 28 послами стран ЕС в Китае“, в котором якобы утверждается, что проект якобы представляет „угрозу международным нормам прозрачности“, а также воплощает собой реализацию „стратегии Пекина по расколу ЕС“.

Данная критика в отношение проекта пока звучит только в СМИ. Сведения о проведении расследование в ЕС в отношении проектов „Один пояс Один путь“ и составлении докладов „послами ЕС в Китае“ не подтверждаются официальными заявлениями или публикациями.