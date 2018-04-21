Макрон заявил, что не ему судить о доверии к Трампу и вмешательстве в выборы в США 

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не берется высказывать собственное суждение о разбирательстве по поводу вмешательства извне в выборы в США 2016 года и о степени доверия американцев к Дональду Трампу. Эту позицию Макрон отразил в интервью телеканалу Fox News перед своим визитом в Соединенные Штаты. Фрагмент интервью был в пятницу размещен в Twitter телеканала.
"Не мне на своем посту судить о вашем президенте или объяснять вашему [американскому] народу, каким должен быть их президент и следует ли ему доверять в меньшей степени, учитывая эти разбирательства и неоднозначные ситуации", — отметил Макрон.
Он заявил, что не спрашивал у Трампа, намерен ли тот оставаться на посту главы государства на полный срок в случае переизбрания на выборах в США в 2020 году. «Я никогда не интересовался этим. Я взаимодействую с ним, потому что мы оба служим интересам наших народов», — пояснил президент Франции.
Как ранее сообщили в Елисейском дворце, Макрон совершит первый государственный визит в США 23-25 апреля по приглашению Трампа.
В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование утверждений о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США, этим же занимаются несколько комитетов обеих палат Конгресса. К настоящему моменту законодатели не выявили никаких свидетельств того, что попытки вмешательства извне повлияли на исход голосования в ноябре 2016 года, а выдвинутые ранее Мюллером обвинения напрямую не касались предвыборной кампании или избирательного процесса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.