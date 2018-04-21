Макрон заявил, что не ему судить о доверии к Трампу и вмешательстве в выборы в США

"Не мне на своем посту судить о вашем президенте или объяснять вашему [американскому] народу, каким должен быть их президент и следует ли ему доверять в меньшей степени, учитывая эти разбирательства и неоднозначные ситуации", — отметил Макрон.

Он заявил, что не спрашивал у Трампа, намерен ли тот оставаться на посту главы государства на полный срок в случае переизбрания на выборах в США в 2020 году. «Я никогда не интересовался этим. Я взаимодействую с ним, потому что мы оба служим интересам наших народов», — пояснил президент Франции.

Как ранее сообщили в Елисейском дворце, Макрон совершит первый государственный визит в США 23-25 апреля по приглашению Трампа.