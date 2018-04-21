МИД Канады: на переговорах по NAFTA достигнут значительный прогресс 

ОТТАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Значительный прогресс отмечается на переговорах по заключению нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой, США и Мексикой. Об этом в пятницу заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Вашингтоне, куда она прибыла в четверг для консультаций.
"Мы, безусловно, находимся в самом интенсивном периоде переговоров и добиваемся значительного прогресса", — цитирует министра телеканал Global News. Она добавила, что команда переговорщиков из Канады пока остается в Вашингтоне и продолжает «усиленно работать».
Ранее сообщалось, что Фриланд 19 апреля должна прибыть в американскую столицу для встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреалем. По данным Global News, Вашингтон и Оттава, в частности, имеют нерешенные вопросы в области сельского хозяйства, окружающей среды и пограничного контроля. Эти темы переговорщики двух стран обсуждают в американской столице уже последние две недели.
На прошлой неделе Фриланд заявила, что заключение нового соглашения по NAFTA между Канадой, США и Мексикой может состояться в самое ближайшее время, а Гуахардо Вильярреаль добавил, что новая договоренность может быть достигнута в начале мая.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Канаде, США и Мексике.