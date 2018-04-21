МИД Канады: на переговорах по NAFTA достигнут значительный прогресс

США и ОТТАВА , 21 апреля. / ТАСС /. Значительный прогресс отмечается на переговорах по заключению нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой Мексикой . Об этом в пятницу заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Вашингтоне, куда она прибыла в четверг для консультаций.

"Мы, безусловно, находимся в самом интенсивном периоде переговоров и добиваемся значительного прогресса", — цитирует министра телеканал Global News. Она добавила, что команда переговорщиков из Канады пока остается в Вашингтоне и продолжает «усиленно работать».

Ранее сообщалось, что Фриланд 19 апреля должна прибыть в американскую столицу для встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреалем. По данным Global News, Вашингтон и Оттава, в частности, имеют нерешенные вопросы в области сельского хозяйства, окружающей среды и пограничного контроля. Эти темы переговорщики двух стран обсуждают в американской столице уже последние две недели.

На прошлой неделе Фриланд заявила, что заключение нового соглашения по NAFTA между Канадой, США и Мексикой может состояться в самое ближайшее время, а Гуахардо Вильярреаль добавил, что новая договоренность может быть достигнута в начале мая.