Скандал вокруг ФСБ показал полную профнепригодность генерала Ткачева

Непрофессиональное поведение

«Если человек дает себя записывать, то можно высказать предположение о его профессиональном уровне. Для меня это говорит о полной профнепригодности господина Ткачева . Его надо на повышение квалификации отправлять и переобучать», — заявил генерал-майор в интервью ПАСМИ.

Он пояснил, что профессионал спецслужб не позволит, чтобы беседа с ним была записана.

«Будем циничными: если вы решили его убирать, чего ты ведешь какие-то разговоры — возбуждай уголовные дела да убирай», — добавил Кондауров, выразив уверенность, что генералу Ткачеву за этот прокол «ничего не будет».

Генерал также высказал мнение, что генерал ФСБ просто не должен «ездить по администрациям и угрожать».

«Совершенно очевидно, что человек занимается несвойственным делом, хотя сейчас это свойственным стало. Вообще это, конечно, позор, что ФСБ занимается такими делами, что руководитель такого крупного, достаточно влиятельного управления ходит и занимается политическим рэкетом», — подчеркнул Кондауров.

Он выразил уверенность в том, что ФСБ «нужно кардинальным образом реформировать, как и всю систему власти».

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

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