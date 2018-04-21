Скандал вокруг ФСБ показал полную профнепригодность генерала Ткачева 

Аудиозапись разговора главы Серпуховского района Александра Шестуна с явными угрозами генерала ФСБ ставит под сомнение профессионализм представителя органов безопасности, считает высокопоставленный экс-сотрудник спецслужб, бывший депутат Государственной Думы РФ, генерал Алексей Кондауров.
Непрофессиональное поведение
«Если человек дает себя записывать, то можно высказать предположение о его профессиональном уровне. Для меня это говорит о полной профнепригодности господина Ткачева. Его надо на повышение квалификации отправлять и переобучать», — заявил генерал-майор в интервью ПАСМИ.
Он пояснил, что профессионал спецслужб не позволит, чтобы беседа с ним была записана.
«Будем циничными: если вы решили его убирать, чего ты ведешь какие-то разговоры — возбуждай уголовные дела да убирай», — добавил Кондауров, выразив уверенность, что генералу Ткачеву за этот прокол «ничего не будет».
Генерал также высказал мнение, что генерал ФСБ просто не должен «ездить по администрациям и угрожать».
«Совершенно очевидно, что человек занимается несвойственным делом, хотя сейчас это свойственным стало. Вообще это, конечно, позор, что ФСБ занимается такими делами, что руководитель такого крупного, достаточно влиятельного управления ходит и занимается политическим рэкетом», — подчеркнул Кондауров.
Он выразил уверенность в том, что ФСБ «нужно кардинальным образом реформировать, как и всю систему власти».
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Эксклюзивная запись с открытыми угрозами начальника Управления «К» ФСБ Ивана Ткачева и главы управления внутренней политики Администрации президента Андрея Ярина главе Серпуховского района Александру Шестуну вызвала общественный резонанс. Комментировать ситуацию пришлось даже Дмитрию Пескову, который пообещал, что в Кремле обязательно посмотрят видеообращение главы района к президенту Владимиру Путину.
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