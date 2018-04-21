Между санкциями и тюрьмой: чем Дума грозит российским компаниям?

ВТБ и Слова Володина можно толковать широко. Санкции или разрывают внутренние торговые связи, или приводят к изоляции российской экономики. Новая идея Думы пока не дошла до бумаги. Только угрожающее заявление спикера Володина. Те, кто следуют американским санкциям, могут попасть в тюрьму, но по этой логике можно наказать очень многих: Сбербанк Альфа-банк . Они не работают в Крыму , то есть, фактически, исполняют санкционный закон, а еще перестали работать с оборонкой. Заодно можно уголовно преследовать ЦБ и правительство: это ведь они создают оборонный банк, помогая госбанкам следовать американским законам.

«Трансконтейнер» по просьбе «Русала» временно перестал возить его продукцию на экспорт. Чем не преступление, отягощенное сговором? Все это можно назвать и казуистикой, но Володин сам создал широту толкований. Вот какое мнение высказал первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «Это может относиться к компаниям, которые имеют какой-то бизнес, связанный с западным экономическим миром, которые отказываются работать с компаниями, находящимися под санкциями. Мы в Советском Союзе жили, мы движемся стремительно, как мне кажется, в ту сторону: свистать всех наверх, задраить окна, люки, приготовиться к экстренному погружению. Не знаю, трудно мне еще какие-то комментарии придумать».

Под определение Сысуева попадает любой российский банк, работающий с американской валютой, любой экспортер или импортер, использующий в расчетах доллар. Эти санкции, в отличие от предыдущих, токсичны своим вторым дном.

США могут наказать кого угодно за сотрудничество с попавшими под санкции компаниями или людьми. «Русал», вероятно, только начало. Нам кажется абсурдным, но почему бы не заблокировать долларовые счета авиакомпании за то, что она летает в аэропорты Вексельберга?

Игорь Юргенс: Опасность еще и в том, что Вашингтон свои планы никому не откроет и будет действовать без предупреждения. Об этом прямым текстом заявил министр финансов США Стивен Мнучин . Российскую экономику, возможно, ждут тектонические перемены: разделение на белый сектор, который не боится попасть под санкции, и серый, которому придется действовать в обход. Впрочем, до этого пока далеко, говорит вице-президент РСПП

Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей «У нас достаточно государственного сектора, который обеспечивает национальные интересы, а также достаточно партнеров среди стран, которые санкции не поддерживают, для того чтобы не разделять экономику на серую и белую, в этом смысле. Но те национальные чемпионы в частном секторе, в оборонном, должны быть осторожными в смысле своих международных связей. В этом и есть тактика выживания в санкциях. Главное не заразиться „ура-патриотизмом“.

Конкретно у „Русала“ пока не получается наладить отношения даже с Китаем . Их трейдеры тоже боятся вторичных санкций, выяснил Bloomberg , а »Интерфакс» пишет, что если не удастся увеличить поставки в КНР, то на братском и иркутском заводах «Русала» будут сокращения: 10-15% работников.

Есть и другая проблема — иностранное сырье для производства алюминия. Заблокированы не только поставки из Ирландии , даже братский Казахстан вместо России ищет новые рынки сбыта глинозема. Если так пойдет и дальше, «Русал» из международной корпорации может превратиться в компанию для местного потребления.