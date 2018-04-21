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В Аргентине вдову и сына наркобарона Эскобара подозревают в отмывании денег
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В Аргентине вдову и сына наркобарона Эскобара подозревают в отмывании денег 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Вдова и сын известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара подозреваются в Аргентине в причастности к отмыванию средств наркомафии, сообщила в пятницу аргентинская прокуратура.
"Мария Исабель Сантос Кабальеро и Хуан Себастьян Маррокин (вдова и сын Эскобара) вызваны для дачи показаний, как и бывший футболист Маурисио Серна, по подозрению в отмывании средств, полученных от наркотрафика", — говорится в коммюнике прокуратуры.
По мнению следствия, эти люди могли иметь отношение к крупным проектам в области недвижимости, в которые вкладывались деньги, полученные незаконным путем от торговли наркотиков. Ни вдова, ни дети наркобарона не носят его фамилию: они сменили ее после переезда в Аргентину в конце 1990-х годов.
В 1980-е годы глава Медельинского картеля Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США и считался одним из богатейших людей планеты. США, куда Эскобар тоннами поставлял кокаин, в течение долгого времени вели на него охоту. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а Медельинский картель прекратил свое существование.
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