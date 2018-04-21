В Аргентине вдову и сына наркобарона Эскобара подозревают в отмывании денег

МЕХИКО , 21 апр — РИА Новости . Вдова и сын известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара подозреваются в Аргентине в причастности к отмыванию средств наркомафии, сообщила в пятницу аргентинская прокуратура.

"Мария Исабель Сантос Кабальеро и Хуан Себастьян Маррокин (вдова и сын Эскобара) вызваны для дачи показаний, как и бывший футболист Маурисио Серна, по подозрению в отмывании средств, полученных от наркотрафика", — говорится в коммюнике прокуратуры

По мнению следствия, эти люди могли иметь отношение к крупным проектам в области недвижимости, в которые вкладывались деньги, полученные незаконным путем от торговли наркотиков. Ни вдова, ни дети наркобарона не носят его фамилию: они сменили ее после переезда в Аргентину в конце 1990-х годов.