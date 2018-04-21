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ФСБ позорит себя, занимаясь политическим рэкетом
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ФСБ позорит себя, занимаясь политическим рэкетом 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
— Алексей Петрович, скажите, как вы оцениваете возможные последствия размещения Александром Шестуном этой аудиозаписи в интернете и их влияние на всю эту ситуацию?
— По поводу этого парня из Серпухова: он молодец, смелый человек и сражается, но я, честно говоря, ему не завидую. Конечно, в связи с тем, что скандал принял публичный характер, возможно, в отношении него буквально сейчас ничего предпринимать не будут, но при нынешней системе власти, представлениях о морали и законности, я думаю, ему это запомнят. Он вступил в конфликт с такой машиной, которая сейчас находится вне общественного контроля и какого-либо контроля вообще, и ему можно рассчитывать только на то, что этот скандал дойдет до Путина, и Путин это как-то приостановит. Все остальное, я боюсь, его не спасет. Могут привлечь и за незаконное использование записывающих устройств, и я не исключаю, что они этим воспользуются.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
— А что думаете по поводу возможных последствий для генерала Ткачева?
— Я думаю, что Ткачеву ничего не будет. Единственное, это свидетельствует о его профессионализме. Если человек дает себя записывать, то можно высказать предположение о его профессиональном уровне. Ну и вообще это не его дело — ездить по администрациям и угрожать. Будем циничными: если вы решили его убирать, чего ты ведешь какие-то разговоры — возбуждай уголовные дела да убирай. Это если совсем цинично рассуждать. Для меня это говорит о полной профнепригодности господина Ткачева. Его надо на повышение квалификации отправлять и переобучать. Совершенно очевидно, что человек занимается несвойственным делом, хотя сейчас это свойственным стало. Вообще это, конечно, позор, что ФСБ занимается такими делами, что руководитель такого крупного, достаточно влиятельного управления ходит и занимается политическим рэкетом. Но я думаю, что в нынешней ситуации это вряд ли чем-то ему грозит.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
— А как вы в целом оцениваете эту ситуацию?
— Это, конечно, позор и никуда не годится. В нормальном демократическом обществе это было бы предметом серьезного скандала и отставок на самом верхнем уровне структур ФСБ и Администрации президента. Но у нас это не произойдет, я так понимаю, это обычное явление, судя по тому, что Ткачев сам утверждает, ссылаясь на то, что преследовали Маркелова, Сугробова, еще кого-то. Это тот случай, когда спецслужбы работают не на интересы общества, не защищают общество от каких-то уголовных, террористических проявлений, шпионажа, а защищают интересы власти, исключительно власти. И ведь не в интересах общества снимать этого парня из Серпухова, если его поддерживают депутаты. То есть, получается что государство — некая мафиозная структура власти, и защищает исключительно свои интересы, которые совершенно непонятны обществу. Поэтому это все на самом деле и прискорбно и противозаконно. И вообще при таком положении дел эту структуру нужно кардинальным образом реформировать, как и всю систему власти.
Глава Серпуховского района Александр Шестун записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором в деталях рассказал о своем противостоянии с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это обращение включает аудиозаписи разговоров, которые с непокорным главой района вели генерал ФСБ Иван Ткачев и начальник управления в Администрации президента Андрей Ярин.
Подробнее — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»
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