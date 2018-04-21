В Совете Федерации предлагают ответить на санкции США международными судебными исками

По мнению российского сенатора, Вашингтон открывает «новый жанр политической деятельности». США пытаются оправдать свои публичные поражения за счет судебных разбирательств.

Они показали, что взяв пустышку, можно возбудить дело против целого государства. Они же будут требовать компенсацию. Давайте встречные иски предъявим, сколько миллиардов потеряли наши компании

По мнению законодателя, у российских властей более чем достаточно разных фактов вмешательства в суверенные дела. Поэтому Москве, также следует задействовать международный «инструмент судебного преследования».

Все наши предприятия, которые пострадали от этого безобразия, должны составить исковые заявления. Все клеветнические измышления в адрес нашего руководства и нашего государства — это тоже достойно судебного разбирательства. По поводу Скрипалей сколько всего наслушались. Подать иски в защиту чести и деловой репутации по всем случаям», — сказал Климов

— Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

По словам Андрея Климова, Россия уже сейчас способна юридически обосновано предъявлять многомиллионнные иски за неправомерные санкции.