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Пощечина для Меркель: юристы Бундестага признали незаконными западные удары по Сирии
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Пощечина для Меркель: юристы Бундестага признали незаконными западные удары по Сирии 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Юридическая служба Бундестага назвала ракетные удары по Сирии незаконными. Как сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство «Дойче Прессе-Агентур», запрос в Парламент отправила оппозиционная партия Левых. И ответ получила вполне однозначный — применение силы в такой ситуации — запрещено нормами международного права. Депутаты Бундестага ответ юристов назвали пощечиной правительству Германии. Ведь Ангела Меркель ракетные удары поддержала и назвала их необходимыми и соразмерными, напоминает телеканал «Россия 24».
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