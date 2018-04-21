«Руки-базуки», бровастая Энжи, Шпак и другие самые знаменитые фрики России

Одни смотрят на фриков с недоумением и негодованием, другие же, напротив, с восхищением, ведь немногие способны на такие смелые эксперименты со внешностью. Возьмем, к примеру, супругов Шпак. Александр за несколько лет из охранника и обычного бодибилдера превратился в живого монстра и звезду Сети. А Ирина вслед за мужем, как говорится, «прокачала» внешность с помощью пластических операций. Хейтеров у этой парочки достаточно, впрочем, как и поклонников.

Еще один пример — житель Пятигорска Кирилл Терешин , которого в народе называют «Руки-базуки», или «Человек-синтол». Спросишь почему? Потому что у этого парня невероятно огромные бицепсы. И добился он такого результата далеко не с помощью упорных тренировок в зале, а благодаря инъекциям синтола (прим. WMJ.ru : синтол — препарат, применяемый для увеличения объема мышц и придания им идеальной формы). Из-за своих «рук-базук» Кирилл стал популярным в Instagram и даже был приглашен Андреем Малаховым на шоу.

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Фото:Instagram, vk.com, открыте интернет-источники