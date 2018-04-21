Ещё
«Руки-базуки», бровастая Энжи, Шпак и другие самые знаменитые фрики России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Руки-базуки», бровастая Энжи, Шпак и другие самые знаменитые фрики России 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Одни смотрят на фриков с недоумением и негодованием, другие же, напротив, с восхищением, ведь немногие способны на такие смелые эксперименты со внешностью. Возьмем, к примеру, супругов Шпак. Александр за несколько лет из охранника и обычного бодибилдера превратился в живого монстра и звезду Сети. А Ирина вслед за мужем, как говорится, «прокачала» внешность с помощью пластических операций. Хейтеров у этой парочки достаточно, впрочем, как и поклонников.
Еще один пример — житель Пятигорска Кирилл Терешин, которого в народе называют «Руки-базуки», или «Человек-синтол». Спросишь почему? Потому что у этого парня невероятно огромные бицепсы. И добился он такого результата далеко не с помощью упорных тренировок в зале, а благодаря инъекциям синтола (прим. WMJ.ru: синтол — препарат, применяемый для увеличения объема мышц и придания им идеальной формы). Из-за своих «рук-базук» Кирилл стал популярным в Instagram и даже был приглашен Андреем Малаховым на шоу.
Остальных самых известных фриков России ты можешь увидеть в нашей фотогалерее! А как ты относишься к таким людям?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, vk.com, открыте интернет-источники
WMJ.ru: последние новости
СМИ: шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет Нимфа: Настя Каменских купается в бассейне обнаженной Дочь Хворостовского Мария впервые станет мамой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина217
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»269
Монголия обратилась к России за помощью38
США уничтожили суперброневики наемников из РФ295
США развязали нефтяную войну9
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение