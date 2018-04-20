Новая структура для помощи подсанкционным компания может стать аналогом ФКБС — эксперты

ЯЛТА ( Крым ), 20 апр /ПРАЙМ/. Новая структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям может стать аналогом Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), она может помогать компаниям в поиске финансирования или оказывать конссалтинг, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств структуру для поддержки попавших под санкции компаний. Эта структура будет, по его словам, координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. При этом Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что «это определит правительство».

"Не исключён и вариант того, что структура будет создана не при каком-то министерстве, а будет подчинена напрямую правительству России ", — считает он.

Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин полагает, что эта структура, возможно, будет находить оптимальные возможности, способствовать в поиске финансирования или оказывать консалтинг, чтобы приспособить бизнес к существующим новым условиям.

"Может, если компания резко лишается рынка сбыта, то будет способствовать тому, чтобы быстро переориентировать бизнес на новый рынок. Это обдуманно. Раз такая задача возникает, то это разумно — создать такой институт, чтобы предприятия не закрывались. Я не думаю, что это как-то затратно", — сказал он.