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Новая структура для помощи подсанкционным компания может стать аналогом ФКБС — эксперты
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Новая структура для помощи подсанкционным компания может стать аналогом ФКБС — эксперты 

Прайм 1 час назад
ЯЛТА (Крым), 20 апр /ПРАЙМ/. Новая структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям может стать аналогом Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), она может помогать компаниям в поиске финансирования или оказывать конссалтинг, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств структуру для поддержки попавших под санкции компаний. Эта структура будет, по его словам, координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. При этом Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что «это определит правительство».
"Эта структура может быть аналогом ФКБС, созданного Банком России для санации банков в 2017 году… Логичнее всего было бы создать такую структуру при министерстве экономического развития. Менее вероятно создание этой структуры при министерстве финансов или министерстве промышленности и торговли", — рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Не исключён и вариант того, что структура будет создана не при каком-то министерстве, а будет подчинена напрямую правительству России", — считает он.
Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин полагает, что эта структура, возможно, будет находить оптимальные возможности, способствовать в поиске финансирования или оказывать консалтинг, чтобы приспособить бизнес к существующим новым условиям.
"Может, если компания резко лишается рынка сбыта, то будет способствовать тому, чтобы быстро переориентировать бизнес на новый рынок. Это обдуманно. Раз такая задача возникает, то это разумно — создать такой институт, чтобы предприятия не закрывались. Я не думаю, что это как-то затратно", — сказал он.
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