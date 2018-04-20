МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Промсвязьбанку потребуется докапитализация для работы с компаниями, попавшими под санкции, считает советник Института современного развития (ИНСОРа) Никита Масленников.
В пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк.
"Что касается, системной помощи, у нас есть Промсвязьбанк, который и задумывался как кредитная организация, которая будет работать с компаниями, попавшими под все волны санкций, не только под последние. Но для этого нужна его докапитализация", — сказал Масленников РИА Новости. Размер докапитализации еще предстоит уточнить, добавил эксперт.
Масленников отметил, что заявление Силуанова важно для рынка и для бизнеса и может положительно сказаться как на котировках, так и на курсе рубля.
"Важно то, что это такой очень чёткий, ясный и емкий сигнал и бизнесу российскому, и финансовому рынку — о том, что государство, правительство свои обещания намерено сдержать и поддержка будет оказана", — считает эксперт.
СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ
По мнению Масленникова, объявленная сумма в 100 миллиардов рублей — это срочная, немедленная помощь. «Для решения текущих задач, которые связаны, для »Русала", например, необходимо выйти из дефолта, который может начаться по ряду выпусков в начале мая, поэтому естественно нужно срочное предоставление ликвидности для того, чтобы выйти из-под этого риска. Очевидно, что есть и по другим компаниям", — рассказал Масленников.
Однако, он добавил, что и впереди немало проблем. «Потому что часть санкционных компаний должна будет выплачивать внешний корпоративный долг во втором, третьем кварталах — там достаточно большие суммы. И здесь видимо придётся ЦБ включать какие-то дополнительные механизмы предоставления долларовой ликвидности банкам… Возврат механизма валютного РЕПО вполне рассматривается, как неизбежная мера», — добавил он.
В конце января департамент Минфина США по контролю за иностранными активами опубликовал список российских компаний, которые включили в санкционный список США. В их число вошли "Силовые машины", «Технопромэкспорт» (дочка "Ростеха") и другие компании и физические лица.
Позднее — в начале апреля — США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.