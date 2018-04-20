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1 мая в парке «Северное Тушино» стартует летний сезон
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1 мая в парке «Северное Тушино» стартует летний сезон 

Префектура СЗАО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» 1 мая отметят сразу два события: Праздник Весны и Труда и старт летнего сезона. Программа стартует в 13.00 и продлится до 17.00.
— Дети и подростки смогут принять участие в мастер-классах, где их научат создавать различные поделки и сувениры, большая развлекательная программа пройдет и на сцене парка, гостей ждут выступления музыкальных коллективов, — рассказали в пресс-службе парка.
В этот день начало нового сезона отпразднуют еще в 20 парках. Ознакомиться с праздничной афишей можно в специальном разделе mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/may/#!%2Ftab%2F50708449-3.
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