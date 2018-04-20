1 мая в парке «Северное Тушино» стартует летний сезон

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» 1 мая отметят сразу два события: Праздник Весны и Труда и старт летнего сезона. Программа стартует в 13.00 и продлится до 17.00.

— Дети и подростки смогут принять участие в мастер-классах, где их научат создавать различные поделки и сувениры, большая развлекательная программа пройдет и на сцене парка, гостей ждут выступления музыкальных коллективов, — рассказали в пресс-службе парка.