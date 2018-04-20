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В Строгине за 2018 год планируют комплексно благоустроить 20 дворов
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В Строгине за 2018 год планируют комплексно благоустроить 20 дворов 

Префектура СЗАО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В 2018 году в Строгине планируют выполнить работы по комплексному благоустройству 20 дворовых территорий. Об этом сообщил первый заместитель главы управы района Строгино Сергей Меркушин.
— В ходе работ по благоустройству планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие во дворах, заменить покрытие на детских площадках, установить скамейки и урны, обустроить пешеходные дорожки, привести в порядок газоны, — пояснил Сергей Меркушин.
Работы по комплексному благоустройству будут выполнены во дворах по следующим адресам:
— Строгинский бульвар, д. 30;
— ул. Кулакова, д. 9;
— ул. Исаковского, д. 2, корп. 2;
— ул. Маршала Катукова, д. 6, корп. 1;
— ул. Маршала Катукова, д. 6, корп. 2;
— ул. Маршала Катукова, д. 12, корп. 1;
— ул. Исаковского, д. 28, корп. 1;
— ул. Исаковского, д. 28, корп. 2;
— ул. Таллинская, д. 30;
— ул. Таллинская, д. 11, корп. 1;
— ул. Таллинская, д. 9, корп. 3, 4;
— ул. Кулакова, д. 12, корп. 1;
— ул. Кулакова, д. 2, корп. 1;
— Неманский проезд, д. 1, корп. 1;
— ул. Таллинская, д. 24;
— ул. Кулакова, д. 18, корп. 1;
— Строгинский бульвар, д. 22;
— ул. Твардовского, д. 13, корп. 2;
— Неманский проезд, д. 13, корп. 1, 2.
Напомним, в 2017 году в районе Строгино был комплексно благоустроен 21 двор.
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