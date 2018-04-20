Парламентарии Республики Сербской готовятся к встрече с Валентиной Матвиенко

Валентина Матвиенко. Коллегия Народной Скупщины Республики Сербской (НС РС) сегодня единогласно утвердила проведение 24 апреля с.г. торжественного заседания парламента, когда к депутатам обратится почетный гость из России — председатель Совета Федерации

"Председатель Народной Скупщины Неделько Чубрилович проинформировал членов коллегии, что на торжественное заседание НС РС приглашены в качестве гостей все депутаты из Республики Сербской в обеих палатах парламента БиГ, лидеры парламентских политических партий, представленных в РС, а также другие высокопоставленные чиновники", — говорится в сообщении пресс-службы НС РС.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко 23-24 апреля посетит Боснию и Герцеговину с официальным визитом, в рамках которого встретится с руководством страны, парламента БиГ, примет участие в торжественном заседании Народной Скупщины Республики Сербской. В преддверии визита Петр Иванцов , посол РФ в данной балканской стране, в интервью телеканалу «N1» рассказал, что Босния и Герцеговина — спокойное и стабильное государство, где Россия имеет свои интересы. При этом Москва заинтересована в укреплении экономических и культурных связей с Сараево

"Россия, как и любое другое государство, имеет в Боснии свои интересы. Наш интерес состоит в том, чтобы развивать стабильные дружеские отношения в областях культуры и экономики. Мы не используем наше влияние здесь для реализации какого-либо злого умысла", — подчеркивает высокопоставленный дипломат, отмечая, что «вопрос конфликта в Боснии и Герцеговине закрыт в 1995 году вместе с подписанием Дейтонских мирных соглашений».

Напомним также, что министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак однозначно заявил о том, что эта балканская страна не собирается выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. В эксклюзивном интервью "Российской газете" политик также отметил тот факт, что в Сараево дорожат дружескими и конструктивными отношениями с Москвой, и рассчитывают на их укрепление. «Босния и Герцеговина и Российская Федерация имеют хорошие и стабильные отношения.

Помимо того, что РФ играет большую и значительную роль в международных политических и экономических отношениях, Россия — это еще и гарант Дейтонских мирных соглашений. Босния и Герцеговина и Российская Федерация 20 декабря 2016 года отметили 20 лет со дня установления дипломатических отношений. Существует обоюдный интерес для развития двусторонних связей во всех направлениях, прежде всего, экономическом», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства БиГ.

Справка «РГ»

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.