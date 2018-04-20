Самые любопытные факты об Эвересте

Высочайший пик нашей планеты, Эверест, получил своё название в 1865 году весьма случайно: по имени британского начальника геодезической службы сэра Джорджа Эвереста. При этом ни Непал , ни Тибет не были британскими колониями. Гора носит также местное название «Мать богов»: по-тибетски Джомолунгма, по-непальски Сагарматха. По вершине проходит граница Непала и Китая (Тибета). Восхождения можно совершать с обеих сторон. [С-BLOCK]

Мощный гигант со знаменитой скошенной вершиной — Эверест, производит на туристов очень сильное впечатление. В одном ряду с ним находится ещё несколько восьмитысячников: Дхаулагири, Аннапурна, Чо Ойю, Макалу, Канченджанга, Манаслу: они хорошо видны с самолёта, но Эверест выделяется даже среди этих гигантов. Этот пик — одна из самых великих святынь местного населения, как и гора Кайлаш — обитель богов. Но на Кайлаш, в отличие от Эвереста, восхождения запрещены, а высочайшая вершина мира стала коммерческим объектом. По данным на июнь 2017 года, всего на Эверест взошли 4833 альпиниста, некоторые — неоднократно. Погибло 288 человек.

Эверест — морское дно Гималаи начали формироваться очень недавно — 60 млн лет назад, после столкновения Индийской и Азиатской литосферных плит. Таким образом, самые высокие горы мира сложены осадочными породами и сравнительно недавно были морским дном. На высоте 4000 метров над уровнем моря находят конкреции с аммонитами — ископаемыми морскими раковинами.

Уникальная профессия: гид по восхождениям на вершину мира

Большинство восхождений совершается организованно: альпинисты объединены в группы под руководством своих и местных горных гидов. В Непале существует специальная служба: в начале сезона на сложные участки и ледники доставляются лестницы и верёвки, с их помощью создаётся хрупкая дорога для восходителей. Группы идут в сопровождении носильщиков, поваров, офицеров связи. Главный гид-альпинист называется «клайминг-шерпа»: он следит за безопасностью непосредственно на маршруте. Слово «шерпа» означает и народ, и специальность, а также служит фамилией. Среди местного населения очень многие связаны с туризмом, в том числе с восхождениями. Гид Апа Тенцинг Шерпа был на вершине Эвереста 21 раз.

«Пробки» на 8000

В сезон по классическому маршруту восхождения идут сотни человек. А путь всего один, начиная от базового лагеря на высоте 5300 до самой вершины на 8848. Это лестницы через трещины ледников и верёвочные перила на вертикальных участках. На высоте каждое движение отнимает много сил, и потому происходит в замедленном темпе. Далеко не все туристы хорошо владеют альпинистской техникой, и подъём-спуск занимает у них много времени. Многие банально боятся проходить глубокие трещины по узкому мостику из лестниц. Бывают и срывы: страховка удерживает людей, но их извлечение требует времени. Поэтому возле сложных участков выстраиваются очереди из десятков человек.

Скверной репутацией пользуется Ступень Хиллари — отвесный 13-метровый ледяной участок возле самой вершины. Название он получил в честь первовосходителя, новозеландца Эдмунда Хиллари. После землетрясения 2015 года этот участок оказался разрушен и превратился в нестабильное и ещё более опасное нагромождение камней.

Чистка Эвереста

В Непале только начинает прививаться культура чистоты. В столице Катманду ещё 10 лет назад не было урн, мусор все бросали себе под ноги. Вечером из подворотен выбирались беспризорные с мешками: они собирали мусор и получали за это деньги. До сих пор на горных маршрутах больше всего мусорят именно местные портеры. А на Эвересте за первые несколько лет восхождений скопилось огромное количество отходов: газовых баллонов, верёвок, упаковок от продуктов. Первая чистка Горы была организована в 2000-м году знаменитым гидом Апа Шерпой. Было вынесено порядка 3-х тонн мусора. В 2008 году он организовал «Eco Everest Expedition», которая очистила Эверест уже от 13 тонн. В 2014 году правительство Непала издало закон, по которому восходители должны предъявить свои использованные баллоны и прочий мусор не менее 8 кг на человека.

Стоимость восхождения

Восхождение на Эверест — самое престижное и дорогое из всех. Один только пермит стоит порядка 12 000 $. Плюс снаряжение, тренировки, акклиматизация, сопровождающий персонал. По новым правилам, каждый местный член экспедиции должен быть обеспечен дорогой «экстремальной» страховкой. В общей сложности надо ориентироваться на 50-60 тысяч долларов.

Эверест без кислорода

Количество кислорода на разной высоте сильно отличается. Уже на 5000 метрах в атмосфере содержится в два раза меньше кислорода, чем на уровне моря. Для человека без акклиматизации подняться сюда на вертолёте можно только с условием быстрого спуска, остаться на ночь — смертельно опасно. Высота Эвереста — 8848 метров: это уровень маршрутов дальней авиации. Но есть профессионалы, которые и сюда поднимаются без использования кислородных баллонов. Первыми были Райнхольд Месснер и Питер Хабелер в 1978 году. С тех пор официально бескислородное восхождение совершили 208 человек, в том числе 8 женщин.

Изменение климата и драка на Эвересте

На протяжении последних лет климат Гималаев начал меняться. Выпадает меньше осадков. Ледники стремительно тают, обнажаются провалы и осыпи. На высоте 6000 метров уже практически нет снега, это усложнило восхождения из-за камнепадов.

Не все альпинисты идут в составе групп. Наиболее сильные и профессиональные совершают восхождения в рамках спонсорских программ и не пользуются услугами местных гидов.

27 апреля 2013 года на Эверест шла тройка сильнейших альпинистов: Симоне Моро, Ули Штек и оператор Джонатан Гриффит. Они планировали скоростное восхождение без кислорода. На крутом участке из-под их ног скатилось несколько камней прямо на шерпов, которые прокладывали перила для туристов. Шерпы начали возмущаться. Ситуация не повлекла опасных последствий, восходители вначале пытались отшутиться, но в высотном лагере у их палатки собралось порядка сотни шерпов, которые кричали и угрожали убийством. При этом среди собравшихся шерпов были их друзья.

В какой-то момент ситуация обострилась: в тройку полетели камни, один из них попал в лицо Штеку. Моро увернулся от ножа, который распорол ему рюкзак. Восхождение было сорвано. Ули Штек поклялся, что больше никогда не пойдёт на Эверест.

Это было настоящее святотатство: нападение, совершённое на священной горе.

Налицо была провокация. Трое пострадавших — знаменитости, и происшествие сразу получило всемирную известность. Непал потерял свой статус надёжной страны, и 70 процентов восхождений на Эверест переместились на сторону Китая.

Эверест не простил святотатства

Спустя год, 18 апреля 2014 года, сошла лавина на шерпов, которые прокладывали лестницы к Эвересту через ледопад Кхумбу. Погибло 16 человек, 9 было ранено.

Спустя два года, 25 апреля 2015 года, мир потрясло известие о мощнейшем землетрясении в Гималаях. В историческое время катаклизмов такого масштаба не случалось. Для горной страны это была катастрофа. Сошло множество лавин и камнепадов. Разрушились дороги. Была уничтожена система только что засеянных террасных полей. В городах были разрушены храмы, простоявшие несколько столетий. На Эвересте сошло несколько лавин, только в базовом лагере погибло не менее 19 человек.

Точное количество погибших в результате катастрофы осталось неизвестным, но не менее 10 тысяч человек.

Многие священники — ламы, сочли эту трагедию местью Горы за конфликт, сфабрикованный на её склоне. Апа Шерпа утверждает, что нужно оставить эту вершину в покое хотя бы на несколько лет, иначе человечество ждут новые потрясения.

Сильнейший альпинист мира Ули Штек, несмотря на своё обещание, планировал новое восхождение на высочайшую вершину мира. Он погиб 30 апреля 2017 года во время акклиматизационного выхода на отрог Эвереста гору Нупцзе.