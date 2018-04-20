Арест главы компании-разработчика «загадочного русского беспилотника» и общая сеть для СНГ 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам пятницы, 20 апреля. Военное В Казани прошло заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. Провел встречу глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Участники заседания договорились о расширении сотрудничества, обсудили вызовы и угрозы безопасности, а также заявили о необходимости создания единой системы радиолокационного опознавания стран Содружества. Кроме того, поставлена задача по совершенствованию систем связи общими усилиями, согласованы учения в рамках системы ПВО «Региональная безопасность — 2018». Судебное Советский районный суд арестовал генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина до 10 июня. По версии следствия, Гомзин использовал субсидии минпромторга России на не соответствующие условиям получения цели. Добавим, ОКБ им. Симонова выполняет заказ Минобороны России по созданию сверхскоростного беспилотника. В январе этого года американский журнал National Interest высказал мнение, что «загадочный русский беспилотник»может «дать Москве значительные возможности в разведке». Интересно, что в распоряжении журналистов оказалось заявление Гомзина в ФСБ, где он рассказывает о том, как третьи лица вынуждали его покинуть должность гендиректора. В обмен предлагали прекратить уголовное преследование. В то же время, бывший президент ассоциации малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин освобожден из-под домашнего ареста. Он обвиняется в мошенничестве. Совсем скоро материалы дела Халиуллина будут переданы в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу. Верховный суд России встал на сторону жителей района «Куба» в споре с Казгордумой. Власти города настаивали на застройки оврага на Новаторов-Галеева, который является рекреационной зоной. Суд подтвердил ошибочность этой позиции. Дорожное В Казани с 23 апреля по 20 мая закрывают улицу Клары Цеткин, кроме того ограничения введут на Кызыл Армейской. Обещают полностью отремонтировать улицу Олега Кошевого — к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тем временем, в Рыбно-Слободском районе из-за размытой плотины закрыли трассу. А в Нижнекамске закроют дорогу из-за ремонта тепловода — до 5 июля. Телеграмное Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале призвал не вестись на вбросы о компании Telegram. «Вбросы про Telegram идут друг за другом. Не ведитесь. Даже если вроде бы приличные издания пишут», — пишет Чиков. Утром пятницы, 20 апреля журналисты со ссылкой на собственные источники заявили, что блокировка Telegram якобы связана не с террористической угрозой, а с желанием основателя компании Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Национальное Казанский «Ак барс» одержал третью победу в финальной серии Кубка Гагарина. У нас есть все шансы стать победителями этого турнира.