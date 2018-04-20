Бизнес-омбудсмен РФ намерен поднять тему пожарной безопасности в ежегодном докладе 

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов планирует включить вопросы пожарной безопасности в доклад, который он представит президенту в конце мая 2018 года.
"Мы готовим доклад президенту, тема пожарной безопасности волнует всех, наконец-то ее можно решить. Я бы решал ее всеобщей деклареризацией — заставить всех подписывать декларации, чтобы был четкий список требований, изложенный на бумаге, там уже будет ясно, кто за что отвечает. По пожарной безопасности нужно делать [раздел в докладе]", — сказал Титов на заседании уполномоченных по защите прав предпринимателей в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Сейчас идет работа над документом, учитывается и информация из докладов омбудсменов в регионах. «Мы посмотрели системные проблемы, которые региональные уполномоченные выделили как самые острые: налоги (как ставки, так и регулирование), особенно остро в этом году звучала проблема КоАП — идет ужесточение, КоАП превращается в какую-то фискальную машину … устаревшие и избыточные требования, особенно требования СанПиН», — пояснила руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович.
Она также обозначила проблему закрытости государственных закупок для малого и среднего бизнеса. «Делается все, чтобы либо не допустить малый и средний бизнес к закупкам, либо затем им не заплатить. Там проблема с квотой закупки, формально она есть, но реально ее берут торговые посредники, которые созданы специально под участие в системе государственных закупок», — отметила Алехнович.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около 3 тыс. человек из 60 стран. Главная тема четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.