Бизнес-омбудсмен РФ намерен поднять тему пожарной безопасности в ежегодном докладе

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов планирует включить вопросы пожарной безопасности в доклад, который он представит президенту в конце мая 2018 года.

"Мы готовим доклад президенту, тема пожарной безопасности волнует всех, наконец-то ее можно решить. Я бы решал ее всеобщей деклареризацией — заставить всех подписывать декларации, чтобы был четкий список требований, изложенный на бумаге, там уже будет ясно, кто за что отвечает. По пожарной безопасности нужно делать [раздел в докладе]", — сказал Титов на заседании уполномоченных по защите прав предпринимателей в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Сейчас идет работа над документом, учитывается и информация из докладов омбудсменов в регионах. «Мы посмотрели системные проблемы, которые региональные уполномоченные выделили как самые острые: налоги (как ставки, так и регулирование), особенно остро в этом году звучала проблема КоАП — идет ужесточение, КоАП превращается в какую-то фискальную машину … устаревшие и избыточные требования, особенно требования СанПиН», — пояснила руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович

Она также обозначила проблему закрытости государственных закупок для малого и среднего бизнеса. «Делается все, чтобы либо не допустить малый и средний бизнес к закупкам, либо затем им не заплатить. Там проблема с квотой закупки, формально она есть, но реально ее берут торговые посредники, которые созданы специально под участие в системе государственных закупок», — отметила Алехнович.