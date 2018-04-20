WSJ: минюст расследует вопрос о том, разгласил ли экс-директор ФБР секретные сведения 

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля /ТАСС/. Министерство юстиции США приступило к расследованию вопроса о том, содержатся ли не подлежащие оглашению сведения в документах, которые экс-директор ФРБ Джеймс Коми передал одному из своих знакомых. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным газеты, Коми в одном из документов, в которых идет речь о его встречах с президентом Трампом, сам вычеркнул ряд сведений, которые считал секретными, а второй документ оставил без изменений. Однако уже после того, как он покинул пост директора ФБР, информации, содержащейся в этой записке Коми, был придан гриф «конфиденциально» — самый низкий уровень секретности для документов. Генеральный инспектор министерства юстиции страны приступил к рассмотрению вопроса о том, насколько обосновано засекречивание этих материалов.
Коми передал эти документы о встречах с Трампом журналистам через своего знакомого и признал этот факт в прошлом году в ходе показаний в Конгрессе США. По его словам, он посчитал необходимым довести содержащуюся в документах информацию до сведения общественности и рассчитывал на то, что это приведет к назначению спецпрокурора для расследования утверждений о предполагаемых контактах окружения Трампа с Россией.
Спецпрокурор Роберт Мюллер был назначен вскоре после того, как Трамп в начале мая 2017 года уволил Коми с поста директора ФБР. Сейчас, как отметила газета, составленные Коми документы используются в ходе проводимого Мюллером расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.