Рейтинг медиаактивности компаний Ульяновской области. Первый квартал-2018

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» начинает публикацию медиарейтингов компаний Ульяновской области , который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний региона в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследовании приняли участие около 100 компаний губернии. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

10. АО «НТМ Групп» — 18 Десятку рейтинга медиаактивности компаний Ульяновской области по итогам первого квартала этого года замыкает АО «НТМ Групп». Поводов для упоминаний в СМИ было несколько, все они приходятся на конец марта. 23 числа губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с представителями АО «НТМ Групп» и китайскими инвесторами. Они обсуждали возможность создания в регионе крупнейшего в России кластера по производству медоборудования. Кстати, АО «НТМ Групп» с уставным капиталом в 41 млн рублей создавалось в конце декабря 2016 года непосредственно для реализации этого проекта. 29 марта по данным регионального центра занятости в Ульяновской области был составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Две из них относятся как раз к «НТМ Групп». Итак, зарплату в размере 250 тыс. рублей предлагают соискателям на должность директора предприятия. Также в ГК требуется переводчик с китайского, ему готовы предложить заработок в размере 58 тыс. рублей.

9. АО «Портовая особая экономическая зона „Ульяновск“ — 20 В начале года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в интервью »РИА Новости» сообщил, что в регионе планируется ввести в строй семь новых инвестиционных объектов. Среди них — индустриальный парк в Портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ). В конце февраля появилась информация о том, что на территории ПОЭЗ в августе пройдет V Международный авиатранспортный форум. Также на данной площадке в 2018 году начнется строительство центра кастомизации (ЦК) самолетов МС-21. Строительство ЦК займет порядка полутора лет. Помимо этого, ПОЭЗ отразили в публикациях СМИ о создании новой (второй) промышленной зоны под Ульяновском

Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

8. АО «Ульяновсккурорт» — 22 АО «Ульяновсккурорт» стало виновником загрязнения реки сточными водами, выявленного в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи . Долгое время в реку сливали неочищенные стоки с базы отдыха «Слава Черноморья», которая является филиалом «Ульяновсккурорта». Сумма ущерба превышает 13 млн рублей. Расследование дела находится на контроле прокуратуры

Кроме того, прокуратура Ульяновска возбудила дело в отношении АО «Ульяновсккурорт» из-за аварийной работы канатной дороги горнолыжного комплекса «Ундоры». Оказалось, что в зонах посадки и высадки людей не установлены специальные указатели. Кроме того, оборудование не проходит ежедневную проверку.

7. МУП «Ульяновская городская электросеть» — 26 19 января в рамках празднования 105-летнего юбилея состоялось торжественное занесение имен лучших сотрудников МУП «УльГЭС» на доску почета. Их кандидатуры отбирали коллеги. А руководство гарантировало отличившимся работникам премию. В феврале этого года один из должников УльГЭС — АО «Ульяновсктрансстрой» — было объявлено банкротом. Долг компании перед «УльГЭС» составил 39 тыс. 316 рублей. Погасило ли предприятие задолженность пока не известно.

6. Ульяновская трикотажная фабрика «Русь» — 37 В начале марта стало известно, что в 2017 году ульяновская трикотажная фабрика «Русь» отгрузила продукцию на 260 млн рублей и перечислила в консолидированный бюджет региона 27,6 млн рублей налогов. «Мы традиционно шьем комплекты для рожениц и отправляем заказчикам по всей России. Также были заказы от нефтяников: Роснефть Татнефть , заказы для нужд Министерства обороны России », — рассказали представители фабрики.

По итогам минувшего года некоторые предприятия региона были отмечены наградами федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром». «Фирма „Русь“ удостоена почетного знака „Сделано в России №1“.

29 марта в одном из цехов фабрики произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Всего было эвакуировано 20 человек, пострадавших нет. В тушении участвовали 45 человек и 10 единиц техники. Причиной пожара на фабрике стала искра, которая во время сварочных работ попала на хлопковое полотно. Тогда дозвониться непосредственно до президента ГК АО „Фирма „Русь“ Зинаиды Измайловой и подтвердить причину возгорания „ФедералПресс“ не удалось. http://fedpress.ru/news/73/society/2005294

5. Авиационный завод „АэроКомпозит-Ульяновск“ — 47 Замыкает первую пятерку рейтинга медиаактивности завод „АэроКомпозит-Ульяновск“. В начале февраля авиакомпания „Аэрофлот“ подписала контракт на приобретение 50 новейших самолетов МС-21-300, более 50% компонентов для которых производятся в Ульяновской области. „АэроКомпозит-Ульяновск“ изготовит для них композитное крыло.

В марте стало известно, что в 2018 году на территории Ульяновской области планируется создать не менее 23,5 тыс. новых рабочих мест. Из них более 7 тыс. — высокопроизводительные. Среди работодателей — „АэроКомпозит-Ульяновск“.

Также появилась информация о том, что на предприятиях авиаотрасли региона применяются около 50 промышленных роботов. Так, на “АэроКомпозите» функционируют автоматы по выкладке углепластиковых ленточек для уникального по размерам и технологии изготовления композитного крыла самолета МС-21, робот по сверлению и обработке отверстий и робот контроля качества композиционных панелей.

планируется, что к 2022 году ульяновские предприятия будут выпускать до 30 комплектов для лайнера МС-21. Основными участниками строительства нового пассажирского самолета являются АО «Авиастар-СП» , АО «АэроКомпозит-Ульяновск» и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения . Сейчас на площадке «АэроКомпозит-Ульяновск» продолжается работа по изготовлению «черного крыла» для МС-21 с применением уникальной технологии вакуумной инфузии и автоматизированной выкладкой углеродного наполнителя.

Завод «АэроКомпозит-Ульяновск»

4. УМУП «Ульяновскводоканал» — 91 «Ульяновскводоканал» чаще всего упоминался в СМИ в связи с различными авариями и их последствиями. Так, в начале года стало известно, что с 1 по 9 января ульяновцы обращались в Единую диспетчерскую службу 1,014 тыс. раз, в основном жалобы касались тепло— и водоснабжения. Утром 8 января на улице Хрустальная произошел прорыв трубы. Без холодного водоснабжения остались 14 многоквартирных домов и 8 административных зданий, без горячего — 15 домов и три объекта соцсферы. Однако к обеду того же дня авария была устранена.

Сразу после новогодних праздников «Ульяновскводоканал» обещал помочь местным предприятиям ликвидировать утечку на сетях на пересечении улицы Промышленной с Московским шоссе и восстановить там штатную работу коллектора. Кстати, МУП уже помогало компаниям осенью устранять утечку в данном месте, однако так и не получило оплаты своих услуг. В марте «Ульяновскводоканал» менял трубы водоснабжения на улице Кирова. Работы заняли несколько дней, из-за них пришлось прекратить движение трамваев.

В начале весны директор «Ульяновскводоканала» Сергей Савельев рассказал о том, в каком состоянии находится сейчас, и как будет развиваться система водоснабжения города, а также о ходе строительства второго водозабора в Ульяновской области, которым предприятие начало заниматься еще в 2013. Тогда была получена лицензия на 25 лет (до 2038 года) на разведку запасов и последующее использование подземных вод Свияжского месторождения. Работать на месторождении начали с сентября 2017 года. Сергей Савельев подчеркнул, что первый этап работ уже выполнен, по нему есть отчет. Отставания от плана нет.

Также «Ульяновскводоканал» стал лидером по числу упоминаний у жителей Чердаклинского района в проекте #ЧТОНЕТАК. Жалобы были связаны с перебоями водоснабжения и крайне низким качеством питьевой воды. На сегодняшний день УМУП «Ульяновскводоканал» разработало ряд предложений, реализация которых позволит изменить ситуацию к лучшему. Кроме того, и.о. начальника управления по кадрам «Ульяновскводоканал» Татьяна Мельникова в начале весны рассказала, что в 2017 году на предприятие было трудоустроено 17 несовершеннолетних. За этими ребятами закрепили наставников — их родителей, которые тоже работают здесь. Таким образом, «Ульяновскводоканал» сохраняет традиции трудовых рабочих династий на предприятии.

3. Аэропорт «Ульяновск-Восточный» — 94 Замыкает тройку лидеров аэропорт «Ульяновск-Восточный». 25 января из воздушной гавани свой первый полет совершил топливозаправщик Ил-78М-90А, способный производить в воздухе заправку сразу двух самолетов. Посмотреть на полет в Ульяновск приехал сам гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин

Топливозаправщик Ил-78М-90А В феврале стало известно, что компания DARS выиграла тендер на реконструкцию аэродрома. Цена контракта составила 1,286 млрд рублей. Заказчиком выступило министерство промышленности и транспорта РФ. Согласно условиям договора, работы должны быть завершены 20 декабря 2018 года. В ходе реконструкции запланировано строительство зданий командно-диспетчерского пункта, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов, системы энергоснабжения. Дата начала работ пока не определена. Кстати, открытие еще одного аэропорта региона — «Ульяновск-Центральный» — запланировано в мае.

Были в первом квартале и сообщения о сбоях в работе аэропорта «Ульяновск-Восточный». Например, 18 марта из-за сильного бокового ветра самолет авиакомпании «ЮТейр» по направлению «Москва-Ульяновск» был вынужден приземлиться не в ульяновском аэропорту, а в самарском «Курумоче». Были и фейковые сообщения: один из пользователей соцсетей опубликовал пост о том, что в Ульяновске экстренно сел самолет. Борт якобы аварийно приземлился в поле. «Ульяновск-Восточный» опроверг эту информацию. Кроме того, в начале года аэропорт искал руководителя полетов. Зарплата предлагалась достойная — 52 тыс. рублей.

Аэропорт «Ульяновск-Восточный»

2. Ульяновский авиационный завод «Авиастар-СП» — 204 В начале года представители завода сообщили, что в 2017 году «Авиастар–СП» произвел продукцию на 6,7 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2016 году. Также завод стал одним из предприятий региона, которое подало заявление в службу занятости населения с просьбой установить квоту для приема на работу инвалидов.

Было и забавное: 7 февраля сильнейший ветер чуть было не унес многотонный самолет-памятник Ту-204, стоящий на площадке авиастроительного завода «Авиастар-СП». Как сообщили представители предприятия в Facebook, буран все же поставил воздушное судно «на дыбы».

27 марта на заводе «Авиастар-СП» начали монтаж крупнейшей отечественной автоматизированной поточной линии сборки (ПЛС) самолетов МС-21. Сейчас на предприятии монтируются две роботизированных станции. На каждой из них производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть автоматизированных станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.

Служба занятости региона в марте сообщила, что на «Авиастар-СП» проиндексировали зарплату. На 3,4% проведена индексация тарифных ставок, месячных окладов основных производственных рабочих. На фиксированную сумму (700 рублей), которая в среднем соответствует индексации в размере 3,4%, повысятся оклады вспомогательных рабочих.

1. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) — 249 Лидером квартального рейтинга уверенно стал Ульяновский автомобильный завод. В начале года представители завода сообщили о 47% росте экспорта автомобилей. В прошлом году завод поставил на зарубежные рынки 5 тыс. 101 машину. Специально к юбилею компания запустила на собственном веб-ресурсе раздел, посвященный «Буханке». Также будет презентована спецверсия этого автомобиля. Новинку обещают представить в течение весны. В начале месяца УАЗ запатентовал флагманскую модель «Патриот» в кузове лимузин. А в конце января, согласно данным российских изданий, Ульяновский автомобильный завод завершил сертификацию грузовика УАЗ «Профи», который оснащается цистерной вместо грузового отсека. Такие автомобили можно использовать для перевозки молока или топлива.

УАЗ «Буханка»

В феврале стало известно, что в прошлом году на Ульяновском автомобильном заводе было выпущено 47,7 тыс. автомобилей — на 8,6% меньше, чем в 2016 году. 19 февраля Ульяновский автомобильный завод, являющийся официальным партнером Единой баскетбольной лиги ВТБ, подарил автомобиль «УАЗ Пикап» победителю матча всех звезд Сергею Карасеву . В конце месяца ульяновский автозавод открыл фирменный онлайн-магазин одежды и аксессуаров. В дизайне используются изображения внедорожника УАЗ и боксера Кости Дзю. Кстати, первые покупатели получили в подарок боксерские перчатки с его автографом. Также стало известно, что УАЗ включился в борьбу за лучший мем в связи с запуском в космос автомобиля Tesla, который должен бы достигнуть орбиты Марса. Авторы УАЗовского ролика придумали, что когда детище Илона Маска доберется до поверхности Красной планеты, там их уже будет ждать УАЗ. «Иначе кто будет вытягивать иномарку из кратеров?», — написали представители завода в соцсети.