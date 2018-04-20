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Сформирован состав Молодежной лиги управленцев Самары
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Сформирован состав Молодежной лиги управленцев Самары 

ТРК Губерния 31 минуту назад
Работы по отбору кандидатов стартовали еще 22 января этого года. Всего было подано 63 заявки. Комиссия выбирала наиболее достойных на основании самопрезентации в формате видеоролика. На первое организационное собрание пришли 43 будущих муниципальных служащих. В кадровом резерве в основном студенты вузов областного центра. Молодежь познакомилась друг с другом и со своими наставниками. Главным в повестке дня стал вопрос формирования рабочих групп для написания проектов. Все идеи должны быть направлены на развитие и благоустройство областного центра. «Результат труда Молодежной лиги управленцев — это презентация их проектов. Она запланирована на сентябрь этого года. Мы даем им время на то, чтобы самостоятельно поработать в командах, разработать и представить готовые презентации», — пояснила начальник отдела развития персонала и наград департамента по управлению персоналом и кадровой политике Кристина Богомазова.
По словам участницы проекта Снежаны Тимофеевой, сейчас в политике упор делается на молодежь: «Я думаю, в этом суть проекта управленцев. И он очень актуален».
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