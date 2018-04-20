Сформирован состав Молодежной лиги управленцев Самары

Работы по отбору кандидатов стартовали еще 22 января этого года. Всего было подано 63 заявки. Комиссия выбирала наиболее достойных на основании самопрезентации в формате видеоролика. На первое организационное собрание пришли 43 будущих муниципальных служащих. В кадровом резерве в основном студенты вузов областного центра. Молодежь познакомилась друг с другом и со своими наставниками. Главным в повестке дня стал вопрос формирования рабочих групп для написания проектов. Все идеи должны быть направлены на развитие и благоустройство областного центра. «Результат труда Молодежной лиги управленцев — это презентация их проектов. Она запланирована на сентябрь этого года. Мы даем им время на то, чтобы самостоятельно поработать в командах, разработать и представить готовые презентации», — пояснила начальник отдела развития персонала и наград департамента по управлению персоналом и кадровой политике Кристина Богомазова.

По словам участницы проекта Снежаны Тимофеевой, сейчас в политике упор делается на молодежь: «Я думаю, в этом суть проекта управленцев. И он очень актуален».