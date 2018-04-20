В СамГМУ состоялась ярмарка вакансий для будущих врачей

Мы выбираем, нас выбирают — ярмарка вакансий для будущих врачей прошла в Самарском государственном медицинском университете. Познакомиться с выпускниками и выбрать из их числа необходимых для больниц специалистов приехали руководители многих лечебных учреждений губернии.

Руководители медицинских учреждений — в роли купцов. Не торгуются, но присматриваются к местным выпускникам, готовы поговорить с возможными работниками индивидуально. В этом году формат традиционной ярмарки вакансий изменили — решили дать возможность выступить только представителям тех учреждений, где кадровый вопрос стоит наиболее остро, остальное время ярмарки отдать под личное общение. «Представим всех руководителей медицинских организаций, которые здесь собрались. И выпускники ординатуры вуза увидят их, и будет предоставлена возможность подойти к конкретному человеку, пообщаться. Может, это будет несколько человек на выбор», — рассказал проректор по лечебной работе СамГМУ Евгений Корымасов.

Самарская область по обеспеченности населения врачами выглядит достойно на фоне остальных регионов, но есть сильная диспропорция между крупными и малыми городами. Особенно остро кадровый голод ощущают на селе. Руководство страны и области пытается решить проблему с помощью мер поддержки. Так, по программе «Земский доктор», врачам, которые переедут на работу в сельскую местность или города с населением менее 50 тысяч, положен 1 млн рублей. Главный врач Отрадненской горбольницы Александр Кандрахин сообщил: «Сначала она работала только на село, и вот с 1 января она распространила свое действие и на малые города. Вот у нас такие заявки есть, и я думаю, что это будет большим подспорьем, и нам удастся привлечь не только узких специалистов, но и врачей общей практики, терапевтов, педиатров в малые города».

"Анестезиологи, на сегодняшний день, в учреждении востребованы, участковые врачи на сегодня востребованы. Для того, чтобы плавная замена взрослого, так скажем, старшего поколения произошла. Ряд узких специалистов неплохо было бы добавить, укрепить — тех же эндокринологов, кардиологов", — отметил вице-президент Самарской областной ассоциации врачей Сергей Бородулин.

Никита Блинов всерьез увлечен не только учебой, но и наукой. Не за горами выпуск и молодой человек уже прошел собеседование в областном онкологическом диспансере. Результат пока неизвестен, сегодня Никита хочет получить максимум информации о всех возможных местах работы: «Получить больше информации, плюс посмотреть вообще, какие были варианты, какие в принципе остаются, потому что если у меня получится с онкологическим диспансером, то ведь есть и другие организации, где есть ставки онкологов, и я рассматриваю вариант работы в поликлинике онкологом».

Всего через пару месяцев присутствующие здесь студенты окажутся на старте своей взрослой профессиональной карьеры. Ярмарка вакансий дает им шанс сделать правильный выбор первого места работы.