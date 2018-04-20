НТВ выпустил фильм о «деле анархистов», назвав главным идеологом «сообщества террористов» жену пожаловавшегося на пытки программиста

фильм

»Медиазона", который следит за судьбой всех фигурантов дела.

"Аресты радикалов прошли по всей стране. По некоторым данным, группа из Пензы была лишь частью организации «Сеть». Возможным главой структуры был 23-летний программист из Петербурга Виктор Филинков, а главным идеологом — его супруга Александра Аксенова ", — говорится в фильме.

"Призывать к террору и вооруженному перевороту для Александры Аксеновой дело привычное. По некоторым данным, подрывную работу она вела еще в качестве активной участницы Евромайдана, а позже даже прошла спецподготовку в одном из женских батальонов, принимавшем участие в карательной операции на Донбассе. Навыки конспирации, сомнительная биография и радикальные взгляды Аксеновой — определенные выводы напрашиваются сами собой", — продолжает автор фильма.

Сотрудники НТВ также поговорили с матерью фигуранта «пензенского дела» антифашиста Ильи Шакурского Еленой Богатовой. Сама женщина рассказывала, что дать интервью НТВ ее вынудил следователь, который пообещал, что ее сыну это «зачтется в суде». Матери Армана Сагынбаева Елене Стригиной также следователь сказал дать интервью НТВ. По словам женщины, на вопрос, почему она должна говорить с сотрудниками НТВ, следователь ей ответил: «Ну, ему же дают лекарства», отмечает «Медиазона».

Сам Филинков рассказывал, что его пытались «приписать и к мальцевцам, и к украинским националистам». У него спрашивали, что он делал в Киеве.

В «пензенском деле» кроме Виктора Филинкова еще несколько фигурантов: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов , Арман Сагынбаев, Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов — они были задержаны в январе этого года. Пчелинцев, Шакурский и Филинков, а также задержанный в Санкт-Петербурге свидетель Илья Капустин, рассказывали, что сотрудники ФСБ

пытали их, добиваясь признательных показаний.

Как считает ФСБ, члены «Сети» планировали устроить взрывы во время президентских выборов и ЧМ-2018, чтобы «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране», а также поднять вооруженный мятеж. Накануне выяснилось, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать дело против сотрудников ФСБ, на пытки со стороны которых подавал

официальную жалобу в СК Филинков.