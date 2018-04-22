Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

Правительство Турции приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца, заявил вице-премьер Бекир Боздаг , передает НСН.

Ожидается, что в среду решение будет утверждено парламентом, передает РИА «Новости»

Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Попытка военного переворота в Турции в 2016 году, также известная как Турецкий военный путч — события, произошедшие с вечера 15 по утро 16 июля 2016 года в Турции, когда часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре Карсе . Эта попытка обернулась неудачей — власть сохранилась у законного президента и правительства Турции.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.