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Режим ЧП в Турции продлен на три месяца
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Режим ЧП в Турции продлен на три месяца 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Правительство Турции приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца, заявил вице-премьер Бекир Боздаг, передает НСН.
Ожидается, что в среду решение будет утверждено парламентом, передает РИА «Новости».
Попытка военного переворота в Турции в 2016 году, также известная как Турецкий военный путч — события, произошедшие с вечера 15 по утро 16 июля 2016 года в Турции, когда часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Эта попытка обернулась неудачей — власть сохранилась у законного президента и правительства Турции.
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.
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