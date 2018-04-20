Силуанов: кабмин не рассматривает закупку алюминия для поддержки «Русала»

"Нет, пока мы не рассматриваем", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о планах правительства по закупке алюминия у компании.

Он подчеркнул, что закупка алюминия немецкими компаниями у «Русала» могла бы принести обоюдную выгоду.

"Вы знаете, что немцы обратились за возможностью исключения, такая возможность есть. И если такие решения пройдут — это взаимовыгодные решения, как для немецких покупателей алюминия так и для наших предприятий", — сказал Силуанов.

Министр добавил, что представители «Русала» не просили о национализации компании и поэтому в правительстве не рассматривали такой вариант развития событий. Он отметил, что другие компании из санкционного списка могут быть национализированы.

Также он отметил, что российские власти не планируют оказывать прямую помощь из бюджета компаниям, которые оказались под действием санкций США

"Нет, мы готовим [поддержку] из бюджета косвенными методами — то есть закупки продукции", — сказал Силуанов.