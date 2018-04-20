Про «ту Apple»-6. Newton, часть 2: Хоббиты, Dylan и прочие безобразия

Если бы проектом Newton руководил кто-то, способный чувствовать, что нужно рынку, и заранее отказываться от тупиковых направлений в развитии, и если бы Newton вышел в свет не в 1993-м, а в 1989-м или 1990-м… Но, увы, все случилось так, как случилось.

Скалли ознакомил группу Newton со своим видением их задачи. То, что вырисовывалось, «компьютером на ладони» быть не могло. Кроме распознавания рукописного текста, что Стиву Сакоману и его коллегам казалось хоть и сложной, но вполне решаемой задачей, было еще несколько задач куда сложнее.

Но… «Нам нет преград ни в море, ни на суше…» Как рассказывал Кэпс, они с Сакоманом с тихим ужасом наблюдали за увлеченным трудом инженеров. Сбылись самые худшие из опасений.

Первый вариант устройства революционной платформы Newton, Figaro, был похож на Knowledge Navigator из роликов Скалли. Размер корпуса — 9 на 12 дюймов, или 228,6 на 304,8 миллиметра. Согласно ISO 216, формат А4 до этого размера не дотягивает, в нем только 210 на 297 мм.

В корпусе размещались:

приводящие все остальные части комплекса в движение и реализующий интеллект, три хоббита;

жесткий диск;

чипы доступа к удаленным сетям;

чипы управления ИК-датчиками (инфракрасными);

LCD-экран с активной матрицей, не цветной;

аккумуляторные батареи для всего этого.

Все это весило немало и тянуло, по самым скромным прикидкам, на 6000 тогдашних долларов. Зато каждое такое устройство могло общаться (по ИК-каналам) с пятью себе подобными, что, естественно, было принципиально важным. Скалли решение команды понравилось, он повелел продолжить работу.

Кстати, о хоббитах…

«Компьютерра» много лет назад обозвала эти процессоры «чебурашками» и уточнила их происхождение: эти хоббиты были родом не из Средиземья, а из исследовательского центра AT&T Bell Labs.

Но, кроме шуток, процессоры действительно были уникальны. Они были воплощением в железе абстрактной С-машины с архитектурой CRISP (C-language Reduced Instruction Set Computing).

C-машина — это теоретическая разработка Bell Labs, гипотетическая безрегистровая процессорная архитектура, оптимизированная для выполнения С-программ со множеством процедур и стековой организацией хранения данных. Устранявшая именно те недостатки обычных процессоров, которые мешали программам, скомпилированным из C, работать с максимальной эффективностью.

Железное воплощение привлекательной абстракции заинтересовало Apple Computer, что привело Bell Labs в замешательство. Это были экспериментальные процессоры, проверка концепций и теоретических выводов. Они не предназначались для коммерческих целей, при их разработке и производстве не соблюдались формальности, необходимые при выпуске продукта. Их почти не тестировали, не тратили времени на точную отладку и доводку. Представителю Apple об этом сказали. Тот согласился и обещал сообщить, кому следует.

AT&T взяла с Apple Computer сколько-то долларов (миллиона два с половиной, это оценка, точная сумма неизвестна).

Хоббиты оказались переполнены ошибками и почти не работали. В ответ на претензии Apple AT&T Bell Labs согласилась довести процессоры до промышленного качества за лишние несколько миллионов долларов (обычная стоимость процесса доводки, ничего личного).

Apple отказалась и решила использовать ARM-процессоры.

AT&T Bell Labs довела хоббитов до промышленного уровня качества, уже за свой счет, и они использовались в интересном коммуникационном планшете EO Personal Communicator британской компании Go, который не имел рыночного успеха, потому что его время еще не пришло. И еще где-то, показав более чем впечатляющие результаты, но история хоббитов завершилась бесславно. Это было несправедливо, но такова жизнь.

Программное обеспечение Newton

Перед разработчиками стояло несколько задач, некоторые из которых по сложности и уникальности превосходили самые смелые их мечты. Ребята собрались талантливые, а условия им создали просто фантастические.

Их никто не подгонял. К их усилиям относились с пониманием. Они в течение нескольких месяцев проводили дни в изысканиях и приятных дискуссиях. В романе Льва Кассиля «Вратарь», по которому в 1936 году был снят одноименный фильм, один из персонажей, инженер Карасик, занимался разработкой проектов, никак не связанных с актуальными проблемами, всем, чем хотел, — как и была записано у него в должностной инструкции. В фильме этот момент почти не отражен, но в романе описано очень подробно, и меня это «зацепило» больше всего.

В СССР такого не было, особенно в 30-е. А вот на Apple Computer в конце 80-х целая группа высокооплачиваемых сотрудников жила примерно так же.

Разработанный в то время NewtonScript, основанный на SELF и нескольких других языках, «брат» JavaScript и нескольких других Script’ов, был замечателен. Скорее всего, я люблю Apple именно за такие вот нередкие (как ни удивительно) жемчужины.

В рамках обеспечения Newton программным обеспечением в Apple разработали еще один язык, Dylan, поддерживающий «нескольких парадигм программирования», на самом деле их целых две — объектно-ориентированное программирование и функциональное. Язык объединял в себе особенности LISP, SELF и нескольких других языков, он никогда (в яблочную эпоху своего существования) не был закончен, но и не умер после прекращения его поддержки Apple, скорее наоборот. На портале языка сообщается, что им пользуются до сих пор, только вот последнее обновление (2014.1) датировано 2015-м.

Релизное ядро ньютонов было написано на рабоче-крестьянском C++, на нем же были написаны низкоуровневые сервисы и библиотеки. Значительный объем кода содержался в ROM, но вовсе не для сокрытия его — для снижения нагрузки на процессор и оперативную память.

Примерно за год-два до выхода первого Newton на Dylan-языке была, по непонятной причине, переписана операционная система. Никто не собирался поддерживать две системы, а вариант, написанный на C++, был реально лучше. Я читал воспоминания того, кто переписывал систему на Dylan’е, который так и не понял зачем.

Все задачи были более или менее решены, кроме распознания рукописных текстов. С этим было даже не плохо, а ужасно плохо. Это одна из задач, качественное решение которых не болеющими именно ими практически нереально. В таких случаях приобретаются готовые сторонние библиотеки, но это в наши дни, когда есть из чего выбирать. В конце 80-х выбирать было не из чего.

Рукописный текст распознавался, но неуверенно, неточно, остро реагируя на малейшие отклонения в написании (изменение размера, наклона, недописанные или лишние линии) — это был провал. Выпускать наладонный компьютер, в котором именно эта функция — основной способ ввода данных — была нерабочей, было нельзя.

И проект был бы закрыт, но произошла совершенно невероятная, достойная шпионских триллеров история. В Москве , в столице СССР.

Продолжение следует