Кадыров сообщил о гибели корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» в Дамаске

"Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан.

Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу", — написал Кадыров в пятницу в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении также отмечено, что Чечня окажет помощь семье погибшего.