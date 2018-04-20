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Кадыров сообщил о гибели корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» в Дамаске
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Кадыров сообщил о гибели корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» в Дамаске 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный» в Дамаске.
"Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан.
Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу", — написал Кадыров в пятницу в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении также отмечено, что Чечня окажет помощь семье погибшего.
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