Кадыров сообщил о гибели корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» в Дамаске 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный» в Дамаске.
"Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан.
Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу", — написал Кадыров в пятницу в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении также отмечено, что Чечня окажет помощь семье погибшего.