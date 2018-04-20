«Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория

Исчерпывающий анализ документации, доводы людей, экологическая экспертиза: проект самарского крематория пройдет огонь, воду и медные трубы. Причина — протесты жителей поселка Рубежный, который находится в непосредственной близости к будущей стройке. К неоднозначной теме подключились областные власти.

Крематорий по плану должны возвести на кладбище «Рубежное» — в северной части, на выезде с территории.