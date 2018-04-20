Ещё
«Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Исчерпывающий анализ документации, доводы людей, экологическая экспертиза: проект самарского крематория пройдет огонь, воду и медные трубы. Причина — протесты жителей поселка Рубежный, который находится в непосредственной близости к будущей стройке. К неоднозначной теме подключились областные власти.
— Никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну, до этого момента стройка не начнется. Я лично этого не допущу, — обозначил свою позицию врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Крематорий по плану должны возвести на кладбище «Рубежное» — в северной части, на выезде с территории.
Площадку инвестор уже огородил. Разрешение на работы региональное Министерство строительства Самарской области выдало ООО «Астерс». По словам главы Минстроя региона Александра Баландина, санитарные нормы проекта соответствуют нормам.
63.ru: последние новости
Автобусы совершат пробные рейсы по дачным маршрутам в выходные Негодным призывникам Самарской области дали второй шанс Идешь в армию — посади дерево: в Самаре открыли «Аллею призывника»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина200
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»110
США уничтожили суперброневики наемников из РФ277
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение