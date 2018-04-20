«Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория 

Исчерпывающий анализ документации, доводы людей, экологическая экспертиза: проект самарского крематория пройдет огонь, воду и медные трубы. Причина — протесты жителей поселка Рубежный, который находится в непосредственной близости к будущей стройке. К неоднозначной теме подключились областные власти.
— Никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну, до этого момента стройка не начнется. Я лично этого не допущу, — обозначил свою позицию врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Крематорий по плану должны возвести на кладбище «Рубежное» — в северной части, на выезде с территории.
Площадку инвестор уже огородил. Разрешение на работы региональное Министерство строительства Самарской области выдало ООО «Астерс». По словам главы Минстроя региона Александра Баландина, санитарные нормы проекта соответствуют нормам.