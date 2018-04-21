Георгиевская лента. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2018 года в России и за рубежом будет дан старт акции «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории символа воинской доблести — Георгиевской ленты.

Георгиевская лента в Российской империи

В 1703-1917 годах цветами государственного герба Российской империи были золотой и черный. При тиражировании на бумаге, фарфоре и ткани цвет золота традиционно передавался желтым или оранжевым. В 1769 году был учрежден высший военный орден России — Орден святого Георгия. По статутам 1769, 1833 и 1892 года лента ордена была из полос черного и золотого цветов, в статуте 1913 году золотой цвет был изменен на оранжевый.

С использованием этих двух цветов изготавливались также ленты к Знаку отличия Военного ордена святого Георгия (известен как «Георгиевский крест», «солдатский Георгий»). Он был учрежден для нижних чинов в 1807 году и являлся упрощенной копией высшей военной награды. Большое число награждений знаком отличия с оранжево-черными лентами в годы Первой мировой войны 1914-1917 годов сделало его наиболее узнаваемым и массовым символом воинской доблести.

Георгиевская лента была также частью золотого оружия «За храбрость». Она повязывалась вокруг темляка (ремня для ношения) наградной сабли или шашки. Кроме орденов, до революции 1917 года лента использовалась как самостоятельный знак отличия и награда. Ее носили на бескозырке матросы Гвардейского экипажа Русской императорской гвардии, а также матросы кораблей, награжденных Георгиевским флагом (вручался за исключительное мужество в бою). В качестве дополнительного отличия Георгиевские ленты на знамена были введены в 1878 году для полков, «которые имеют уже все установленные в награду за военные подвиги знаки отличия». В 1914 году за заслуги в проведении мобилизации генерал-лейтенанту Александру Лукомскому была пожалована Георгиевская лента к уже имевшемуся у него ордену Святого Владимира IV степени (статут Ордена святого Георгия не позволял вручать его за организацию мобилизации).

Гражданская война, советский и постсоветский период

После упразднения большевиками старой наградной системы Российской империи Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В частности, она была частью почетной награды Добровольческой армии — Знака отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода и награды Восточного фронта — знака «За великий Сибирский поход».

Во время Великой Отечественной войны, с 1942 года, черно-оранжевая лента (названная гвардейской) как символ воинской доблести снова стала использоваться в военной символике СССР. 19 июня 1942 г. нарком Военно-морского флота СССР адмирал Николай Кузнецов своим приказом утвердил «для военнослужащих рядового состава кораблей Военно-Морского Флота, удостоенных гвардейских званий» особые ленту и нагрудный знак. Согласно приказу, Гвардейская лента представляла собой шелковую полосу оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами. Нагрудный знак состоял из прямоугольной пластинки с ушками, покрытой гвардейской лентой установленного образца.

8 ноября 1943 г. указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден Орден Славы трех степеней, который по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял дореволюционный Знак отличия Военного ордена святого Георгия. Орден Славы вручался только за личные боевые подвиги, его полные кавалеры в послевоенное время приравнивались по статусу к Героям Советского Союза.

Во второй половине ХХ века Гвардейская лента стала одним из массовых символов Победы в Великой Отечественной войне. Ее изображения использовались на праздничных открытках, плакатах и другой атрибутике. Эта традиция сохранилась в России и после распада СССР в 1991 году.

В 1992 году в России в качестве высшей военной награды был учрежден Орден святого Георгия. Он также имеет орденскую ленту из трех черных и двух оранжевых полос, по аналогии с дореволюционной наградой.

Георгиевская лента в РФ с 2005 года

В апреле 2005 года в РФ впервые стартовала общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Она была задумана и осуществлена при поддержке РИА «Новости» и региональной общественной организации «Студенческая община». Организаторы акции создали ее «кодекс», в котором подчеркивалось, что георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного биколора. Ее было запрещено продавать, а также использовать в политических целях. Оригинальные ленты дореволюционных, советских или российских наград и знаков в акции использовать не допускалось. Устроители акции на своем сайте рекомендовали прикреплять георгиевскую ленточку на лацкан одежды, повязывать «на руку, на сумку или на антенну автомобиля». На государственном уровне правила ношения ленточки не установлены.

С 2005 года акция стала традиционной и проводится ежегодно в период с 22 апреля по 12 мая. Волонтеры раздают георгиевские ленточки не только в России, но и более чем в 70 странах мира.