Россия призывает Польшу прекратить разрушение советских монументов

Долгие годы точное число жертв Катыни оставалось неизвестным — особенно, когда речь шла о советских гражданах. Потому и ограды каждой из братских могил неправильной формы. Это как напоминание о том, что территория не была изучена досконально. В ходе исследований установили личности, по крайней мере, 8 тысяч человек. Теперь в память о них — на стенах мемориала латунные панно с фамилиями жертв террора.

Этот мемориал — один на две страны. Рядом с советскими захоронениями — польское военное кладбище. Здесь покоятся свыше четырех тысяч польских офицеров, расстрелянных в 1940-е. Обе части комплекса соединяет Аллея памяти. И даже таблички сразу на двух языках — в знак общей памяти. Вот только по ту сторону границы об этой трагедии все чаще стремятся забыть.

Валентина Матвиенко. "Ряд государств, ряд политических движений стараются исказить правду об истории, сфальсифицировать её, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию . К сожалению, все эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются: они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, тем, кто освободил Европу, мир от фашистской нечисти ценой своей жизни", — заявила председатель Совета Федерации

Принятый Варшавой закон о запрете пропаганды коммунизма явно разрешает снос советских монументов. В масштабах всей страны — это 450 мемориалов.

Единственное исключение — не тронут только монументы на кладбищах и воинские захоронения. Все остальные должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Это окончательно дает понять — война идет не с памятниками, а с памятью о собственной истории. Так, как это уже было в Прибалтике. Знаменитого «Бронзового солдата» в 2007 году со скандалом убрали из центра Таллинна — тогда это сопровождалось массовыми уличными протестами. Но мемориал все-таки оставили, пусть и в отдаленном районе города. Варшава же явно превзошла своих соседей.

Воодушевления польским властям добавил в прошлом году визит Дональда Трампа . У памятника Варшавскому восстанию американский президент говорил об ужасной судьбе поляков, которым якобы пришлось выживать в условиях советской оккупации в течение почти полувека. При этом Польша забывает, какую цену заплатил Советский Союз за ее освобождение. В Модлине на центральном военном кладбище — ни таблички, ни памятного знака. Лишь одинокий православный крест. В Польше забыты те, кто оказался в немецком плену и погиб в концлагерях. В Демблине информационный стенд просто сообщает о захоронении неких солдат и офицеров. На Раковицком кладбище в Кракове , где покоятся 1200 советских военных — памятный обелиск поставлен отчего-то исключительно в память об украинцах.

Юрий Никифоров. "Во многих случаях вообще никак не увековечена память этих людей, погибших в результате, на мой взгляд, преступных действий и администраций лагерей, в которых они содержались и вообще властей тогдашней Польши. Для польской стороны это, конечно, неприятная история, потому что они несут ответственность за массовую гибель людей, захваченных ими в плен. Поэтому в Польше эта всячески тема замалчивалась долгие годы", — рассуждает заведующий научным сектором Российского военно-исторического общества

Словакией и Замолчать пытаются и важные детали истории восстания в лагере смерти «Собибор», которое поднял советский офицер Александр Печерский . В год 75-летия со дня тех событий Москве отказали в праве участвовать в создании общей мемориальной экспозиции — наряду с Польшей, Израилем Голландией . Такое решение Варшавы невозможно объяснить ничем, кроме ненависти к России. Причем, независимо от политического строя. В российском МИД это назвали аморальным поступком и попыткой принизить освободительную роль Красной Армии. Москву поддержал и кнессет Израиля — страны, где хорошо помнят об ужасах холокоста. Но, несмотря на острую международную реакцию, по сути, спустя почти год ничего не изменилось.

Россия призывает прекратить разрушение советских монументов, но власти Польши это сознательно игнорируют. Хотя далеко не везде в республике разделяют официальную позицию. В Ольштыне мэрия заявила, что не станет сносить памятник «Освобождение», который раньше носил название «Благодарность Красной армии». Против демонтажа выступили и в Жешуве — это в Подкарпатском воеводстве. А на юге страны, в Прошовицах силами общественных организаций отреставрировали кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии. Обновленный Катыньский мемориал теперь должен стать для Варшавы наглядным примером, как нужно хранить память об истории.