Что нужно сделать новому главе комитета городского хозяйства в Калининграде

В администрации Калининграда покинул пост глава комитета городского хозяйства. Новый ещё не назначен. Пока власти решают, кто займет вакантную должность, калининградские «Вести» изучили, какие задачи предстоит решать будущему руководителю этого комитета.

Больше миллиарда рублей в этом году направят на то, чтобы обновить дороги Янтарного края. В Калининграде отремонтируют свыше 20 улиц. Конечно же, благоустройства требуют не только дороги. Посмотрим, в каком состоянии сегодня территории, где отдыхают калининградцы.

Площадь Победы — главная площадь города. Вот уже больше десяти лет, то есть после реконструкции, она настоящее место притяжения горожан. Комфортно здесь и старшему поколению, и молодёжи.

Денис Пономарёв, житель Калининграда:

— Всего хватает как по мне. Может, лавочек больше. Потому что, когда праздники, то людей слишком много, и негде сесть.

В преддверии сезона площадь обновляют. Точечно меняют плитку. Требуют внимания и участки с гранитом. Местами камень уже совсем не держится.

Кипит работа и у Центра молодёжи. Делают новое место для отдыха. По центру фонтан. Он будет бить из-под земли. Местные жители такому соседству не против.

— Я считаю, что это замечательная идея. Раньше здесь просто лавочки стояли и ничего интересного. Бригада работает быстро. Хотелось бы, чтобы быстрее всё это. Чтоб ещё летом захватить всю эту красоту.

На острове Канта приступили к косметическому ремонту. Обновляют спуски с эстакады. Не только красят, но и меняют сгнившие конструкции. А ещё намерены освободить центральную часть от клуб.

Не менее популярное место отдыха — Верхнее озеро. Территория и правда, красивая. Но пешеходная зона требует внимания коммунальщиков. Плитка местами испарилась. А ведь это не только портит вид, но создает опасность для пешеходов.

— Это текущие дела, водосток или ещё чего. Выбились камни. Надо потихонечку. Поддерживать надо регулярно, иначе только будет хуже.

Не менее любимое место, где калининградцы проводят своё свободное время Летнее озеро. Благоустройства этой территории жители Московского района ждут с нетерпением.

Анна Мефёдова, жительница Калининграда:

— Именно благоустройства такого, чтобы ухоженность была. Можно мостики сделать, плюс ручей здесь заболотистый, его почистить. Чтобы была парковая зона.

Екатерина Горева, жительница Калининграда:

— Мусорные мешки бы убрала там, на мосту, и всё. В принципе нормально.

Привести в порядок эту территорию власти обещают уже в 2018-м. Этот вопрос, наверняка, будет одним из первых, который придется контролировать новому главе комитета городского хозяйства. Сейчас эта должность вакантна.