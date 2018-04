560 евро каждый месяц: в Финляндии провалился эксперимент по выплате безработным с целью мотивировать их работать

Об эксперименте правительства Финляндии по борьбе с безработицей в 2017 году писали все мировые СМИ. Для него отобрали две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет и ежемесячно выплачивали им по 560 евро (около 42 тысяч рублей) — просто так, без каких-либо условий. Даже если кто-то из испытуемых найдет работу, выплаты все равно будут продолжаться.

Эксперимент получил широкое признание по всему миру за необычный подход к проблеме социального обеспечения населения. Однако финские представители власти уже отказываются от основной идеи проекта и вносят изменения, противоречащие первоначальному замыслу.

Источник: nordic.businessinsider

Первоначальный план предполагал включение в эксперимент к началу 2018 года испытуемых, у которых есть работа, чего не произошло. А без группы работающих финнов исследователи не могут в полной мере изучить, позволяет ли базовый доход совершать новые шаги по карьерной лестнице или повышать уровень своего образования самостоятельно.

«Двухлетний временной период недостаточен для того, чтобы делать какие-то выводы в столь масштабном эксперименте. Нам необходимо больше времени и средств, чтобы предоставить надежные результаты», — рассказал профессор Олли Кангас (Olli Kangas), один из экспертов эксперимента по базовому доходу.

В Финляндии пособия по безработице настолько высокие, а система столь жестко регулируема, что безработные граждане отказываются устраиваться на работу, поскольку не хотят терять деньги. Плюс чем выше зарплата, тем ниже социальные льготы. Эксперимент задумывался как раз для того, чтобы мотивировать людей начать работать.

Но в декабре 2017 года финский парламент принял законопроект, который ведет систему социального обеспечения совсем в ином направлении. Согласно новой «модели активации», ищущие работу граждане должны работать минимум три месяца по 18 часов — если же им не удается найти место, то они теряют часть выплат и льгот. У министра финансов Финляндии Петтери Орпо уже есть в планах новый проект, как только в декабре 2018 года завершится эксперимент с базовым доходом.