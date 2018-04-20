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Потому что плоская Земля
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Потому что плоская Земля 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Дональду Трампу доложили, что Земля плоская.
— А что, кто-то думает иначе? — спросил он.
— Русские считают, что Земля круглая. Хуже того, они издеваются, говорят, что на Западе плоское мышление.
— Ну если русские считают, что Земля круглая, тогда она точно плоская. Кто бы мог сомневаться! Так мы из-за этого столько российских дипломатов выгнали?
— Нет, мы просто вас не поняли, что нужно выслать столько дипломатов, сколько высылают другие страны по отдельности. Поэтому взяли количество высланных по всем странам вместе. С небольшим запасом. На всякий случай, чтобы вы были довольны.
— Я крайне недоволен, что вы не понимаете моих слов. Придется и вам в Твиттере поручения писать, а то с этой плоской Землей, может, вы тоже что-нибудь напутаете, — не на шутку рассердился Дональд Трамп.
— Нет, с этим мы точно не напутаем. Тут и доказывать нечего, что Земля плоская. Человек подпрыгивает и приземляется на то же место. Если бы Земля была круглая и вращалась, то он попал бы на другой участок или даже в другой штат. Так что все здесь однозначно, так же, как и с отравляющим российским газом «Новичок», который они применили против Великобритании, и с химической атакой Асада в Сирии.
— А почему тогда наши ракеты так плохо до сирийских целей долетают? Может быть, русские каким-то образом ставят помехи, и создается видимость, что Земля круглая, и ракеты пролетают мимо?
— Нет, тут все в порядке. Ракета летит по дуге и может огибать поверхность.
— Так что же получается: если ракетную установку на бок положить, то можно из-за угла стрелять?
— В принципе можно, но наставлением по артиллерийской стрельбе это не предусмотрено.
— Это, наверное, без меня принимали. Я только документ об ограничении скорострельности винтовок подписал, чтобы в школах все друг друга не перестреляли. За это должны заплатить родители, покупающие оружие. А за те ракеты, которые мы выпускаем по Сирии, должна заплатить Саудовская Аравия. За американский сжиженный газ должна заплатить Европа. За алюминий и металл должен заплатить Китай. А Россия должна заплатить за свой слабый рубль и за то, что не верит в плоскую Землю. Я считаю, что страны НАТО и граждане Америки эти меры поддержат.
— Господин президент, у нас есть один тревожный сигнал.
— Говорите.
— В штате Калифорния некто Майк Хьюз поднялся на высоту 572 метра на самодельной паровой ракете, чтобы самостоятельно проверить, плоская Земля или нет…
— Вы хотите сказать, что у нас есть гражданин, который сомневается в наших взглядах на мироустройство?! — возмутился Трамп.
— «Верю ли я, что Земля имеет форму тарелки для фрисби? Да, я в это верю, — говорит он. — Знаю ли я это наверняка? Нет». И поэтому он еще раз собирается отправиться в космос.
— А куда смотрит бюро по управлению государственными и общественными землями США? — раздраженно спросил президент.
— Хьюз утверждает, что бюро дало ему устное разрешение.
— Надо внимательно следить за этим парнем. С такими взглядами он может поверить всему, что утверждают русские. И надо как следует изучить, что за паровой двигатель в своем гараже он придумал. А то от этих русских всего можно ожидать. Как только я объявлю новые санкции за то, что Россия не признает Землю плоской, они не иначе как перестанут поставлять нам свои ракетные двигатели. И тогда эта американская разработка очень даже сможет нам пригодиться.
В рифму
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Дороже платьев от кутюр
Мне шелест денежных купюр.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
Мир. Труд. И май. На даче — грядка.
Чур, праздник — мой! Твоя — зарядка.
АЗБУКА МОРЗЕ
Тут убеждаешься воочию,
Что нет предела многоточию…
Ведущий — Джангули ГВИЛАВА, E-mail: satira@mk.ru  Источник
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