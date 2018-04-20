Перейти в наступление: ответным дипломатическим ударом по США станет сближение России с Индией и Китаем

Усиление внешней политики России в ответ на действия США должно идти по линии развития отношений с крупными неевропейскими странами, прежде всего, Китаем и Индией — это будет серьезным ударом по позициям Вашингтона. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

"В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России", — сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по проблемам стратегического планирования.

С учетом предела

В ужесточении есть положительный момент, говорит Дмитрий Журавлев: «Наши западные коллеги наконец поймут, что они не одни на земле; с другой стороны, в ужесточении политики есть предел».

"После определенной черты сложно дать задний ход. Все-таки в политике угроза очень часто важней исполнения. Наши американские коллеги на этом и спотыкаются. Последние антироссийские санкции — как раз их большая ошибка. Сейчас в Вашингтоне вовсю декларируют эффективность этих мер — мол, это удар по российской экономике. Возникает вопрос — а дальше что? Чем еще они могут нас напугать?", — говорит эксперт.

Эту опасность предела нужно иметь ввиду, ужесточая политическую стратегию — наступательность важна, но всегда нужно располагать запасной «угрозой».

Эффективный удар

Что касается конкретных дипломатических шагов, Россия, убежден Журавлев, должна укреплять позиции в третьем мире. Во времена холодной войны СССР присутствовал, например, в Африке, но ради самого факта присутствия. Тогда африканские страны были менее важны, чем противостояние с США как таковое. Сейчас, когда мир перестал быть двуполярным, взаимодействие с третьим миром, с крупными игроками, с Китаем, Индией — это не вопрос состязания, а действительно очень эффективный удар по Соединенным Штатам.

"Если вы спросите американских политологов, что такое самый большой кошмар Америки, они скажут вам, что союз России с Китаем. С Пекином нас объединяет как минимум одна программа «Один пояс — один путь», которую без Москвы не реализовать. И вообще, почему Трамп в начале своего срока выступал на союз с Россией? Потому что понимал, что в противном случае придется бодаться с Китаем. Что и происходит теперь. Эту ситуацию нам нужно использовать", — отметил эксперт.

Что касается Индии , тут все сложней, хотя исторически так сложилось, что потенциал отношений Москвы и Дели отличный.

"Тут хорошо России развить бы сферу гражданского товарооборота, так как Индия — это Китай десятилетней давности, с огромным экономическим потенциалом", — сказал Дмитрий Журавлев, указав, что базой всякой дипломатии является экономика.