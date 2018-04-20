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Перейти в наступление: ответным дипломатическим ударом по США станет сближение России с Индией и Китаем
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Перейти в наступление: ответным дипломатическим ударом по США станет сближение России с Индией и Китаем 

ФБА «Экономика сегодня» 34 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Усиление внешней политики России в ответ на действия США должно идти по линии развития отношений с крупными неевропейскими странами, прежде всего, Китаем и Индией — это будет серьезным ударом по позициям Вашингтона. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Россия должна ужесточить внешнюю политику, отвечая на действия Соединенных Штатов, заявил заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России", — сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по проблемам стратегического планирования.
С учетом предела
В ужесточении есть положительный момент, говорит Дмитрий Журавлев: «Наши западные коллеги наконец поймут, что они не одни на земле; с другой стороны, в ужесточении политики есть предел».
"После определенной черты сложно дать задний ход. Все-таки в политике угроза очень часто важней исполнения. Наши американские коллеги на этом и спотыкаются. Последние антироссийские санкции — как раз их большая ошибка. Сейчас в Вашингтоне вовсю декларируют эффективность этих мер — мол, это удар по российской экономике. Возникает вопрос — а дальше что? Чем еще они могут нас напугать?", — говорит эксперт.
Эту опасность предела нужно иметь ввиду, ужесточая политическую стратегию — наступательность важна, но всегда нужно располагать запасной «угрозой».
Эффективный удар
Что касается конкретных дипломатических шагов, Россия, убежден Журавлев, должна укреплять позиции в третьем мире. Во времена холодной войны СССР присутствовал, например, в Африке, но ради самого факта присутствия. Тогда африканские страны были менее важны, чем противостояние с США как таковое. Сейчас, когда мир перестал быть двуполярным, взаимодействие с третьим миром, с крупными игроками, с Китаем, Индией — это не вопрос состязания, а действительно очень эффективный удар по Соединенным Штатам.
"Если вы спросите американских политологов, что такое самый большой кошмар Америки, они скажут вам, что союз России с Китаем. С Пекином нас объединяет как минимум одна программа «Один пояс — один путь», которую без Москвы не реализовать. И вообще, почему Трамп в начале своего срока выступал на союз с Россией? Потому что понимал, что в противном случае придется бодаться с Китаем. Что и происходит теперь. Эту ситуацию нам нужно использовать", — отметил эксперт.
Что касается Индии, тут все сложней, хотя исторически так сложилось, что потенциал отношений Москвы и Дели отличный.
"Тут хорошо России развить бы сферу гражданского товарооборота, так как Индия — это Китай десятилетней давности, с огромным экономическим потенциалом", — сказал Дмитрий Журавлев, указав, что базой всякой дипломатии является экономика.
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