ЦБ опубликовал декларации руководства за 2017 год 

Наибольший доход, как и по итогам 2015 и 2014 годов, показал первый зампред Сергей Швецов (88,58 миллиона рублей, его супруга задекларировала еще 35,69 миллиона). Далее расположились первые зампреды Ольга Скоробогатова (62,25, лидер по доходам за 2016 год) и Ксения Юдаева (40,34), зампред Владимир Чистюхин (38,91), первый зампред Дмитрий Тулин (37), зампред Дмитрий Скобелкин (34,41), председатель Банка России Эльвира Набиуллина (33,79), зампреды Руслан Вестеровский (28,97), Василий Поздышев (28,92) и Ольга Полякова (26,61).
Эти суммы учитывают зарплату, бонусы (привязанные в Банке России в прошлом году к достижению KPI) и другие доходы — от продажи недвижимости, ценных бумаг, депозитов, других финансовых инструментов.
В 2016 году (отчет за прошлый год еще не опубликован) зарплата и бонусы членов Совета директоров Банка России, зампредов и главного аудитора (19 человек) составили 405 миллионов рублей, или 0,4 процента расходов на оплату труда и другие выплаты сотрудникам регулятора. Среднемесячный доход его служащего в 2016 году составлял 142,2 тысячи рублей. Последние годы зарплаты и бонусы в ЦБ растут на фоне сокращения штатной численности центрального аппарата и территориальных учреждений.