ЦБ опубликовал декларации руководства за 2017 год

Эти суммы учитывают зарплату, бонусы (привязанные в Банке России в прошлом году к достижению KPI) и другие доходы — от продажи недвижимости, ценных бумаг, депозитов, других финансовых инструментов.

В 2016 году (отчет за прошлый год еще не опубликован) зарплата и бонусы членов Совета директоров Банка России, зампредов и главного аудитора (19 человек) составили 405 миллионов рублей, или 0,4 процента расходов на оплату труда и другие выплаты сотрудникам регулятора. Среднемесячный доход его служащего в 2016 году составлял 142,2 тысячи рублей. Последние годы зарплаты и бонусы в ЦБ растут на фоне сокращения штатной численности центрального аппарата и территориальных учреждений.