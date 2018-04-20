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В Совфеде прокомментировали иск демократической партии США против России
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

В Совфеде прокомментировали иск демократической партии США против России 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у американской стороны нет доказательств якобы российского вмешательства в президентские выборы в США, передает РИА «Новости».
"Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы", — сказал Джабаров.
Он добавил, что демократической партии «ничего не обломится».
"Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — подчеркнул Джабаров.
Ранее национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks.
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