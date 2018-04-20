Джабаров прокомментировал подачу Демократической партией США иска к России

"Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы", — отметил Джабаров.

Он полагает, что «Демократической партии (по иску к РФ) ничего не обломится».

"Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — заключил он.