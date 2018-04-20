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Джабаров прокомментировал подачу Демократической партией США иска к России
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Джабаров прокомментировал подачу Демократической партией США иска к России 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У США нет доказательств вмешательства России в американские выборы, Демократической партии «ничего не обломится», заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа. Согласно тексту документа, иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов.
"Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы", — отметил Джабаров.
Он полагает, что «Демократической партии (по иску к РФ) ничего не обломится».
"Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — заключил он.
Ранее США обвинили РФ во «вмешательстве» в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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