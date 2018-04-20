Главные мемы 1990-ых

В эпоху реформ и становления новой России появилось множество мемов — фраз, слов, выражений и символов, ставших популярными в народе. Большинство из них отражали непростую политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Лебеди» по телевизору

Балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» — одно из величайших произведений русского культуры. Но в позднем СССР смысловое наполнение этого словосочетания несколько изменилось. С начала 80-х показ балета по телевизору означал траур по очередному скоропостижно скончавшемуся генсеку.

В августе 1991 года, после создания ГКЧП, «Лебединое озеро» стало еще и символом государственного переворота. 19 августа, когда в Москве стояли танки путчистов, по всем каналам непрерывно транслировался балет Чайковского. С тех пор можно услышать мрачную шутку: показывают «Лебединое озеро» — жди беды.

Да-да-нет-да В 1993 году противостояние между президентом и парламентом достигло апогея. Спор кто главнее пытались разрешить с помощью референдума. На голосование было вынесено четыре вопроса, на которые предстояло ответить утвердительно или отрицательно: доверяете ли президенту, согласны ли с политикой правительства, а третий и четвертый о досрочных выборах — президента и парламента.

Сторонники Ельцина агитировали за нехитрую формулу ответов — «да, да, нет, да» на четыре вопроса поочередно. Ответ «нет» — несогласие с досрочными выборами президента.

Голосуй, или проиграешь

Первые после распада СССР выборы главы российского государства были намечены на лето 1996 года. За несколько месяцев до голосования рейтинг Бориса Ельцина составлял не более 6%.

Его пиарщики решили взять за образец предвыборную кампанию президента США Билла Клинтона , которая называлась «Выбирай или проиграешь». Фраза была немного изменена, и получился главный лозунг кампании Ельцина — «Голосуй, или проиграешь». Популярен был также лозунг «Выбирай сердцем».

Коробка из-под ксерокса

19 июня 1996 года, спустя три дня после первого тура президентских выборов, на проходной дома правительства были задержаны члены предвыборного штаба главы государства Сергей Лисовский Аркадий Евстафьев . И все бы ничего, но с собой у них была коробка из-под ксерокса, доверху набитая американской валютой. Общая сумма «кэша» составила 538 тысяч долларов.

По некоторым данным, все это богатство предназначалось на пиар-услуги в поддержку Ельцина. С тех пор мем «коробка из-под ксерокса» стал употребляться, когда речь идет не о самых честных финансовых операциях.

Похож на генпрокурора

В ночь на 18 марта 1999 года в эфире программы «Вести» на всю страну показали кадры неким мужчиной, который был очень похож на тогдашнего генпрокурора России Юрия Скуратова . Неизвестный развлекался в компании двух девиц легкого поведения. Именно тогда появилась фраза «Человек, похожий на генерального прокурора». Впоследствии выражение стало устойчивым.

Эффективные менеджеры

Еще один мем родом из 90-х — «эффективный менеджер», часто употребляется во множественном числе. В ходе реформ в России разорились множество предприятий, были закрыты сотни заводов, произошел серьезный спад промышленного производства. Резкую критику со стороны оппозиции и простых людей вызывала экономическая политика правительства. Тогда и появился мем «эффективный менеджер», до сих пор используемый в уничижительном смысле для обозначения человека, не обладающего должными навыками для руководства чем-либо.

В 1992 году в жизнь россиян ворвался харизматичный Леня Голубков. С экранов телевизоров он призывал нести деньги в финансовую пирамиду Сергея Мавроди МММ. «Я не халявщик. Я — партнер!» — крылатая фраза, ставшая одним из символов 90-х. В первом ролике Леня вкладывает деньги, и обещает купить сапоги жене, затем обещает купить ей шубу, а после и дом. Реклама попала в яблочко: люди бросились нести свои кровные мошеннику.

«Киндер-сюрприз»

«Киндер-сюрприз» — это не только вкусное лакомство в форме яйца с игрушкой внутри. В апреле 1998 года так прозвали банкира Сергея Кириенко , которого назначили на пост премьер-министра.

Все дело в возрасте политика. На тот момент ему было всего лишь 36 лет. Он стал самым молодым главой кабинета министров за всю историю страны.

Получилось как всегда

Предшественник Кириенко на премьерском посту Виктор Черномырдин был известен своими искрометными фразами, получившими название «черномырдинки». Самое известное изречение политика, ставшее крылатым — «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Так Черномырдин прокомментировал денежную реформу, одним из результатов которой стало усиление инфляции.

Рома и семья

«Рома думает о семье. Семья думает о Роме» — огромные плакаты с такой надписью и изображением бизнесмена Романа Абрамовича появился летом 1998 года по всему центру Москвы. «Семьей» же обозначались Борис Ельцин и его окружение. Таким образом подчеркивалась близость олигарха к власти.

Я ухожу

За несколько минут до наступления нового, 2000 года, президент Борис Ельцин выступил с традиционным обращением. «Я ухожу» — пронеслось над новогодними столами ошарашенных россиян. Многие добавляют к фразе сочетание «Я устал», однако «Я устал, я ухожу» появилось уже позже, и было выдумано игроками КВН.