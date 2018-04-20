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Costa Coffee обязалась перерабатывать пятую часть использованных одноразовых стаканчиков
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Costa Coffee обязалась перерабатывать пятую часть использованных одноразовых стаканчиков 

ТАСС 1 час назад
Крупнейшая сеть кофеен Великобритании Costa Coffee обязалась ежегодно перерабатывать по 500 млн одноразовых стаканчиков в год до 2020 году. Это эквивалентно количеству стаканчиков на вынос, которые используют посетители кофеен, и соответствует одной пятой из 2,5 млрд стаканчиков, выбрасываемых ежегодно во всей стране. Costa Coffee станет первой сетью, взявшей на себя такое обязательство, пишет The Guardian.
Сеть из 2000 британских кофеен создает модель, которая сможет гарантировать постоянную переработку стаканчиков. Costa Coffee начнет выплачивать компаниям, занимающимся утилизацией отходов, дополнительно £70 ($100) за каждую тонну собранных использованных кофейных стаканчиков. При этом для клиентов цены не поменяются. Модель будет стимулировать компании собирать старые одноразовые стаканчики, сортировать и отправлять их на пункты переработки. По новой схеме уже в этом году может быть переработано 100 млн стаканчиков.
Инициатива кофейни означает, что три британские бумажные фабрики, которые занимаются переработкой одноразовых стаканчиков, содержащих полиэтиленовый пластик, увеличат обороты с 14 млн до 100 млн стаканчиков.
Проблема сокращения отходов за счет одноразовых стаканчиков обсуждается давно. Кофейные чашки сделаны из картона с плотным полиэтиленовым вкладышем внутри, который трудно извлечь при традиционной переработке. Поэтому только одна из 400 чашек правильно утилизируется, а остальные попадают на свалки.
"Это развеет миф, что кофейные стаканчики не могут быть переработаны. Мы создадим рынок переработки одноразовых стаканчиков, что позволит перерабатывать сотни миллионов чашек каждый год. Если подключатся и другие кофейни, то ничего не помешает нам переработать все одноразовые стаканчики уже к 2020 году", — заявил управляющий директор Costa Coffee Доминик Пол.
Материал предоставлен проектом "+1".
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