Предприятия «Росатома» запросили создать 13 центров квалификации по системе WorldSkills

ПЕРМЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Предприятия "Росатома" запросили создать 13 центров повышения квалификаций для подготовки специалистов, повышения их производительности и профессиональных навыков по системе WorldSkills. Об этом в интервью ТАСС в рамках Пермского инженерно-промышленного форума сообщил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор ГК «Росатом» Николай Соломон.

"Заявка на этот год — 13 центров. Это специальные центры для повышения квалификации наших сотрудников и подготовки, в том числе, наших спортсменов на чемпионат WorldSkills", — сказал Соломон.

"Некоторые из этих центров сделаны на базе колледжей, получается, что профессиональное образование и тяга к сверхпроизводительности начинается с молодых лет", — подчеркнул собеседник агентства.

Соломон добавил, что представителям «Росатома» уже три года подряд удается одержать победу на чемпионате WorldSkills. «Чемпионат — это прежде всего работа с людьми, в том числе и с молодыми людьми, когда мы оттачиваем уровень индивидуальной эффективности», — подчеркнул Соломон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений, расширяющих использование стандартов WorldSkills в РФ. В частности, он поручил вести оценку качества подготовки в ссузах по стандартам WorldSkills и увеличить до 50% долю организаций, которые реализуют основанные на них образовательные программы. Также планируется создание центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут вести обучение и переподготовку специалистов и займутся повышением квалификации преподавателей ссузов.

О форуме

IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края . Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.