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Предприятия «Росатома» запросили создать 13 центров квалификации по системе WorldSkills
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Предприятия «Росатома» запросили создать 13 центров квалификации по системе WorldSkills 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Предприятия "Росатома" запросили создать 13 центров повышения квалификаций для подготовки специалистов, повышения их производительности и профессиональных навыков по системе WorldSkills. Об этом в интервью ТАСС в рамках Пермского инженерно-промышленного форума сообщил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор ГК «Росатом» Николай Соломон.
"Заявка на этот год — 13 центров. Это специальные центры для повышения квалификации наших сотрудников и подготовки, в том числе, наших спортсменов на чемпионат WorldSkills", — сказал Соломон.
Он уточнил, что пять подобных центров уже работают в разных городах России. Это, в том числе, центры, созданные на базе завода «Атоммаш» в Волгодонске, центр на базе "Ковровского механического завода", центр на базе «Белоярской атомной станции» и др.
"Некоторые из этих центров сделаны на базе колледжей, получается, что профессиональное образование и тяга к сверхпроизводительности начинается с молодых лет", — подчеркнул собеседник агентства.
Соломон добавил, что представителям «Росатома» уже три года подряд удается одержать победу на чемпионате WorldSkills. «Чемпионат — это прежде всего работа с людьми, в том числе и с молодыми людьми, когда мы оттачиваем уровень индивидуальной эффективности», — подчеркнул Соломон.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений, расширяющих использование стандартов WorldSkills в РФ. В частности, он поручил вести оценку качества подготовки в ссузах по стандартам WorldSkills и увеличить до 50% долю организаций, которые реализуют основанные на них образовательные программы. Также планируется создание центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут вести обучение и переподготовку специалистов и займутся повышением квалификации преподавателей ссузов.
О форуме
IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.
ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
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