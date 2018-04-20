«Пятёрочка» стала ближе к жителям Ботаники

20 апреля в новостройке на Крестинского, 35 многолюдно. Жители Ботаники потянулись в новый магазин «Пятёрочка», торжественному открытию которого не помешал апрельский дождик. У входа раскинулся шатер, установлена сцена. Пришедших развлекают приглашенные артисты, угощают чаем, пирожными, предлагают освоить виртуальную реальность.

В современном, светлом торговом зале площадью почти 500 квадратных метров представлено почти 5 000 товарных позиций. Выбор у покупателей огромный, цены радуют, а желтые ценники привлекают особое внимание. «Буду постоянным покупателем», — заверяет серьезная пожилая дама.

После экскурсии по магазину Алексей Орлов отметил, что на полках «Пятёрочки» широко представлена продукция местных производителей:

"Жители Екатеринбурга и микрорайона, привыкнув к качественной продукции местного производителя, хотели бы видеть ее и на полках в новом универсаме. И важно то, что локальные производители занимают практически 90% хлебобулочных и кондитерских изделий. Меня искренне порадовали и ценовые предложения, и ассортимент молочной продукции. Практически все наши молочные переработчики есть в этом магазине. Причем цены достаточно лояльные. Представлено также много наших производителей мясной продукции".

Вице-губернатор отметил, что сегодня на Среднем Урале работает более 400 магазинов сети «Пятёрочка», что позволяет трудоустроить больше 4 600 свердловчан. «Это — достаточно стабильная и высокая заработная плата, хорошие условия работы, возможность нашим сельхозпроизводителям представить и реализовать свою продукцию. Спасибо руководству X5 Retail Group , торговой сети „Пятёрочка“ за такой подход. Это партнерство мы будем поддерживать и развивать», — заключил Орлов.

Владимир Боликов напомнил, что горожане знакомы с «Пятёрочкой» с 2013 года. В уральской столице работает 140 магазинов торговой сети. «Политика лояльности взаимоотношений компании с местными поставщиками продукции и производителями позволяет ей эффективно развиваться и достигать поставленных целей. Мы очень рады, что такая торговая сеть представлена в нашем городе. Надеемся, что по всей линейке продуктов доля локальных поставщиков превысит 30%», — отметил вице-мэр.

"Мы видим, что становимся ближе к нашим покупателям во всех 63-х регионах, где сегодня представлены магазины «Пятёрочка». Становимся ближе не только физически, но и эмоционально, потому что стараемся кроме поставки продуктов организовать досуг наших покупателей. Сегодня я вижу в этом магазине нашу новую инициативу — детский клуб, где выделены товары для детей. Я надеюсь, что мамочки с детьми оценят новинку", — рассказала Ольга Наумова.

Она напомнила, что «Пятёрочка» сегодня почти каждый день радует потребителей разных акциями и скидками. Например, по понедельникам отовариться по выгодной цене могут пенсионеры, а по средам — покупатели с детьми. «Мы стараемся, чтобы наши магазины были доступны всем категориям граждан», — подчеркнула гендиректор сети.

До конца года «Пятёрочка» станет еще ближе к свердловчанам — в регионе откроется 90 новых магазинов.