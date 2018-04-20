«Пятёрочка» стала ближе к жителям Ботаники 

20 апреля в новостройке на Крестинского, 35 многолюдно. Жители Ботаники потянулись в новый магазин «Пятёрочка», торжественному открытию которого не помешал апрельский дождик. У входа раскинулся шатер, установлена сцена. Пришедших развлекают приглашенные артисты, угощают чаем, пирожными, предлагают освоить виртуальную реальность.
В современном, светлом торговом зале площадью почти 500 квадратных метров представлено почти 5 000 товарных позиций. Выбор у покупателей огромный, цены радуют, а желтые ценники привлекают особое внимание. «Буду постоянным покупателем», — заверяет серьезная пожилая дама.
Для торговой сети «Пятёрочка» открытие магазина на Крестинского,35 — знаковое событие. Он стал 12 000-м универсамом сети. В первый день работы его посетили первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев и заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Боликов. Высокопоставленных гостей встречали генеральный директор федеральной торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова и директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Ольга Петько.
После экскурсии по магазину Алексей Орлов отметил, что на полках «Пятёрочки» широко представлена продукция местных производителей:
"Жители Екатеринбурга и микрорайона, привыкнув к качественной продукции местного производителя, хотели бы видеть ее и на полках в новом универсаме. И важно то, что локальные производители занимают практически 90% хлебобулочных и кондитерских изделий. Меня искренне порадовали и ценовые предложения, и ассортимент молочной продукции. Практически все наши молочные переработчики есть в этом магазине. Причем цены достаточно лояльные. Представлено также много наших производителей мясной продукции".
Вице-губернатор отметил, что сегодня на Среднем Урале работает более 400 магазинов сети «Пятёрочка», что позволяет трудоустроить больше 4 600 свердловчан. «Это — достаточно стабильная и высокая заработная плата, хорошие условия работы, возможность нашим сельхозпроизводителям представить и реализовать свою продукцию. Спасибо руководству X5 Retail Group, торговой сети „Пятёрочка“ за такой подход. Это партнерство мы будем поддерживать и развивать», — заключил Орлов.
Владимир Боликов напомнил, что горожане знакомы с «Пятёрочкой» с 2013 года. В уральской столице работает 140 магазинов торговой сети. «Политика лояльности взаимоотношений компании с местными поставщиками продукции и производителями позволяет ей эффективно развиваться и достигать поставленных целей. Мы очень рады, что такая торговая сеть представлена в нашем городе. Надеемся, что по всей линейке продуктов доля локальных поставщиков превысит 30%», — отметил вице-мэр.
Кроме Екатеринбурга новые универсамы «Пятёрочка» открылись сегодня еще в 11 городах России: в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске, Адыгейске.
"Мы видим, что становимся ближе к нашим покупателям во всех 63-х регионах, где сегодня представлены магазины «Пятёрочка». Становимся ближе не только физически, но и эмоционально, потому что стараемся кроме поставки продуктов организовать досуг наших покупателей. Сегодня я вижу в этом магазине нашу новую инициативу — детский клуб, где выделены товары для детей. Я надеюсь, что мамочки с детьми оценят новинку", — рассказала Ольга Наумова.
Она напомнила, что «Пятёрочка» сегодня почти каждый день радует потребителей разных акциями и скидками. Например, по понедельникам отовариться по выгодной цене могут пенсионеры, а по средам — покупатели с детьми. «Мы стараемся, чтобы наши магазины были доступны всем категориям граждан», — подчеркнула гендиректор сети.
До конца года «Пятёрочка» станет еще ближе к свердловчанам — в регионе откроется 90 новых магазинов.
А уже 21 апреля X5 Retail Group проведет марафон «Корзина доброты» во всех магазинах «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток» Екатеринбурга. Горожан приглашают принять участие в социальной акции и собрать продукты для одиноких пожилых жителей Среднего Урала. О том, как стать участником марафона подробнее читайте в материале "Уралинформбюро" «Екатеринбуржцы соберут „Корзины доброты“ для пенсионеров».