Россиян просят распрощаться с Америкой

Авиасообщение между Россией США оказалось под угрозой. Власти России говорят, что возникли трудности с получением виз членам экипажа «Аэрофлота» , причем связывают возникшие проблемы с преднамеренной политикой Вашингтона. News.ru разбирался, порвется ли одна из последних связей россиян с Америкой, или личным контактам не смогут помешать никакие политические противоречия.

Сидите дома

Отправиться россиянам в Соединенные Штаты сегодня не просто не только по транспортным причинам. Получить визу в США всегда было дело сложным, даже в 1990-е годы, когда официальные лица в Вашингтоне хвалили Россию за проводимые реформы и всячески говорили о дружбе.

В США давно существует предубеждение, что если гражданин РФ решил посетить их страну, то обязательно захочет остаться. Поэтому помимо собирания многочисленных справок, россиянам приходилось еще проходить унизительную процедуру собеседования. Рассказывать об остающихся на родине близких родственниках, движимом и недвижимом имуществе. Мол, посмотрите, у меня тут жена, трое детей, престарелые больные родители, работа, квартира, дача. А в ответ многие все равно получали отказ. «Вот видите, вам тут живется нелегко, наверняка захотите нелегально мыть посуду во Флориде», — говорили с голливудской улыбкой посольские работники. И не важно, собирался человек посетить Америку с туристическими целями или навестить друзей.

Владивостоке и В последнее время получить визу практически невозможно чисто по техническим причинам. Консульства в Санкт-Петербурге Екатеринбурге в прошлом году прекратили проводить собеседования. Объяснили взаимной высылкой дипломатов и образовавшейся в связи с этим нехваткой рабочих рук. Потом все-таки процедуру восстановили, но в ограниченном объеме. Но весной этого года было закрыто консульство в северной столице. Если раньше собеседования надо было ждать около 90 дней, то сейчас этот срок увеличился в среднем до 250 дней, то есть до 8 месяцев.

Неудивительно, что виз выдается крайне мало. Туристических виз в мае 2017 года, еще до взаимной высылки дипломатов, было выдано 14 тысяч. В октябре прошлого года — всего-навсего 6,5 тысяч.

Ереван, Правда, россияне, кому во что бы то ни стало надо попасть в США, нашли выход. Собеседование проще пройти в странах СНГ или в странах ЕС , куда попасть намного легче. Люди устремились в Тбилиси Таллин , Ригу. Кстати, до сих пор фирмы-посредники предлагают свои услуги по получению въездного разрешения и всего за несколько тысяч рублей обещают решить вопрос буквально за несколько дней. Насколько отличается информация в рекламных объявлениях, выскакивающих при поисковом запросе, и реальность — сказать трудно.

Добрались до пилотов

News.ru/Сергей Булкин

На сегодняшний день прямые рейсы в США совершает только компания «Аэрофлот». В день из Москвы Нью-Йорк вылетает в среднем три рейса, есть один рейс в Лос-Анджелес и примерно через день можно напрямую добраться до Майами

По вышеназванным причинам попасть на один из таких самолетов непросто. Но если пилоты и стюардессы не получат разрешения на въезд, то на земле останутся даже те, кому посчастливилось оформить все необходимые документы.

В «Аэрофлоте» заявляют, что пилотам сегодня тоже надо ждать собеседований по 8 месяцев, что делает саму затею оформления бумаг бессмысленной. 19 апреля МИД даже выступил с официальным заявлением в достаточно резком тоне. «Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно — в качестве дополнительного рычага давления. Там целенаправленно отыгрываются на российских гражданах за независимый курс России на международной арене… Никакие неуклюжие объяснения эту порочную линию заретушировать и оправдать не способны. Со своей стороны наоборот рады приезжающим в Россию американцам», — говорится в тексте документа.

О наличии у американской стороны умысла сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . «Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности. Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег», — заявил он.

Но так ли все удручающе? Как пишут «Ведомости» , в американском посольстве опровергли сообщения об отказе экипажам «Аэрофлота» в визе. По словам представителя посольства, там постоянно резервируют время для быстрых собеседований с пилотами, и иногда это время остается свободным.

Одновременно в российской авиакомпании сказали, что многие их сотрудники в настоящее время имеют открытую визу Штатов и могут спокойно посещать страну.

И, конечно, у россиян всегда есть возможность отправиться в США через третьи страны, как многие уже привыкли получать визу. К примеру, с небольшими временными затратами на пересадку в Хельсинки можно добраться до Америки, воспользовавшись услугами финской авиакомпании.