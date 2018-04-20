Мирзаянов о нейтрализации «Новичка»: дегазировать можно подкисленной водой или раствором соляной кислоты

Власти Великобритании заявили, что уборка после «Новичка» в Солсбери обойдется в миллионы фунтов стерлингов. Опасности для населения города нет, но, по данным BBC, некоторые объекты в городе, в том числе дом Сергея Скрипаля , бар и ресторна в центре Солсбери, два пункта Скорой помощи и отделение полиции опечатаны. Там проводится обеззараживание.

Как утверждают британские эксперты, следы «Новичка» могут быть опасны неопределенное время, а для их устранения необходимы некие «едкие химикаты». О том, сколько могут сохраняться следы этого вещества, и как его можно убрать Business FM рассказал Вил Мирзаянов , который входил в состав группы разработчиков «Новичка»:

— Оно неустойчивое в воде, однако, когда вещество адсорбировано на какой-то поверхности, это совершенно другой разговор, мы там не знаем, как поведет себя. Я исследовал А-230, не А-234, и А-232 тоже на угольных фильтрах, на активированном угле, который имитировал противогазовую шифту. Я смотрел, несколько дней существует, ну а так, чтобы исследовать в течение долгого, продолжительного времени, этого не делал. Трудно сказать, правильно делают они, когда что-то неизвестно, лучше уж перестраховаться, чем рисковать. Дегазировать можно подкисленной водой, трехпроцентным или пятипроцентным раствором соляной кислоты, и все разложится. Когда уже войдет в материал: дерево или хлопчатобумажные покрытия, стекловату, строительный материал — там много чего, мы этого не знаем, и никто это не исследовал, если так честно говорить.

— BBC пишет, что в этой процедуре будут участвовать порядка 200 человек — военные специалисты, процесс обойдется в миллионы фунтов по очистке. Это действительно может так дорого стоить?

— Это дорого, это работа, это нужно каждый квадратный метр исследовать. Если кто-то в конечном счете подпишет заключение, вы понимаете, какая ответственность на него ляжет? О человеческой жизни идет речь. Как потом этот дом продавать или кому-то дать разрешение там жить? Вы представляете? Это же жизнью человека надо рисковать, поэтому дорого будет.

Проверенной и публично доступной информации о времени распада «Новичка не существует». Само название «Новичок» относится к группе веществ, которые могут различаться по свойствам.